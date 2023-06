Kosovo-Albaner in der Schweiz – Aus dem Flüchtlingskind ist eine Appenzeller Macherin geworden Hier haben schon Bundesräte gespeist: Im Bergrestaurant Hundwiler Höhe wirtet Mirlinda Fazliu. Als Kind floh sie vor dem Krieg. Wie geht es einer Kosovarin in Appenzell? Anielle Peterhans , Visar Kryeziu (Fotos)

Musste früh viel Verantwortung übernehmen: Mirlinda Fazliu hat mit 13 Jahren das erste Mal auf der «Höhi» gearbeitet. Seit sieben Jahren ist sie die Wirtin. Foto: Visar Kryeziu

Mirlinda Fazliu zündet sich eine Zigarette an. Sie lächelt, hält die Tür auf. Es duftet nach in Butter angebratenen Zwiebeln und verbranntem Holz. Fazliu ist mit jedem Neuankömmling sofort per Du – Usus auf über 1000 Metern über dem Meer. «Schade, hast du dieses Wetter erwischt!», sagt sie zur Journalistin.