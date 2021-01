Pfadi an der Handball-WM – Aus dem Nichts heraus eine perfekte WM Kein anderer Club war an der WM im Nationalteam mit so vielen Spielern in tragenden Rollen vertreten wie Pfadi. Die vier Winterthurer erzählen von den unvergleichlichen zwölf Tagen in Ägypten. Urs Stanger

Das Pfadi-Quartett vor den Pyramiden (von links): Michal Svajlen, Marvin Lier, Cédrie Tynowski und Roman Sidorowicz. PD

Erst Dienstagnacht vor zwei Wochen erhielten die Schweizer ihren Platz an der WM in Ägypten. 45 Stunden später nach einer verwegenen Reise bezwangen sie in Kairo die Österreicher. Es war der unvergessliche Starttag zu einer WM, in der fürs Nationalteam alles rund lief.

Torhüter Nikola Portner, Kreisläufer Alen Milosevic, Abwehrchef Samuel Röthlisberger und natürlich Spielmacher Andy Schmid waren herausragend. Aber auch die vier Pfadi-Spieler leisteten einen beträchtlichen Anteil am Erfolg.

Michal Svajlen war ein Pfeiler der sehr starken Verteidigung. Roman Sidorowicz spielte, wo es ihn brauchte, und erreichte (bei 17 Toren) mit 63 Prozent die beste Wurfquote der Schweizer Aufbauer. Rechtsaussen Cédrie Tynowski, der das erste und das letzte Schweizer Tor dieser WM erzielte, kam auf 21 Treffer (am zweitmeisten hinter Schmid) und auf eine 75-Prozent-Wurfquote, zudem verteidigte er ausgezeichnet. Unter den Top 100 der Skorerliste nach der Hauptrunde erreichte Linksaussen Marvin Lier (17 Tore) zusammen mit Ägyptens Rechtsaussen Mohammad Sanad (32 Tore) die beste Abschlussquote: 89 Prozent. 1995 auf Island, an der letzten WM mit Schweizer Beteiligung, war Pfadi-Rechtsaussen Daniel Spengler der treffsicherste Flügel des Turniers...