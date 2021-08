Campino liest im The Valley Square in Kemptthal – Aus dem normalen Leben eines Rockstars Campino, Frontsänger der Toten Hosen, war Gast in Kemptthal, um aus seiner Autobiografie zu lesen. Gekommen waren vor allem Fans – und die wurden nicht enttäuscht. Ines Rütten

Campino zeigt sich im The Valley Square bestens gelaunt und gibt den Fans das, was sie erwarten: Persönliche Anekdoten, humorvolle Unterhaltung, Musik und das Gefühl, zusammenzugehören. Foto: Madeleine Schoder

«Eigentlich ist es doch egal, was wir hier machen, ob Stepptanz, Singen oder Lesen – Hauptsache, wir sind wieder mal da.» So begrüsst Campino am Donnerstagabend sein Publikum und erntet Jubel. Normalerweise sieht der Frontmann der deutschen Rockband Die Toten Hosen seine Fans kaum auf Stühlen sitzend. Doch der Musiker ist dieses Mal als Autor gekommen, um im The Valley Square in Kemptthal aus seiner Autobiografie zu lesen, die den Titel «Hope Street: Wie ich einmal englischer Meister wurde» trägt. Begleitet wird er von «Hosen»-Gitarrist Kuddel alias Andreas von Holst. Denn ganz ohne Musik geht es dann doch nicht, wenn Campino auf der Bühne steht.