Kolumne Lomo – Aus dem Wald, da komm ich her Wie schafft es ein Kind, den halben Wald in seinen Kleidern mit nach Hause zu bringen?, fragt sich unser Kolumnist. Und findet dabei spätes Verständnis für seine eigene Mutter. Johannes Binotto

Ein Bad im Dreck macht Spass – und bewahrt auch die Eltern vor Langeweile. Foto: Keystone (Symbolbild)

Von so einem Spieltag im Wald haben nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern was. Letztere besonders hinterher. So jedenfalls wurde mir schlagartig wieder mal klar, als ich am verregneten Montagnachmittag den jüngeren meiner Söhne ebenso glücklich wie schlammig vor der Tür stehen sah.

Genau genommen konnte ich zunächst nur spekulieren, dass es sich um meinen Sohn handelte, denn so ganz genau wiederzuerkennen war er im ersten Moment nicht. Aber, so dachte ich mir, warum sollte sich irgendein Sumpfwesen ausgerechnet an unsere Haustür verirren? Ich bat also den Nachwuchs freundlich herein in Wohnung und Dusche, wo zuerst er sich und dann ich seine Kleider schrubbte.

«Ich rätselte, wie man einen Abhang runterrutschen muss, um derart effizient den Waldboden bis unter den Pullover eindringen zu lassen.» Johannes Binotto, «Landbote»-Kolumnist

Ich hab dabei herausgefunden, dass die Funktionskleidung, mit welcher der Sohn aus dem Haus gegangen war, tatsächlich undurchlässig ist, denn sie enthielt immer noch gut in sich verpackt rund dreissig Liter Schlamm. Die musste sich der Sprössling im Wald in Hose und Jacke gefüllt haben. Warum genau, ist mir selber indes ein Rätsel. Noch mehr rätselte ich, wie man einen Abhang runterrutschen muss, um derart effizient den Waldboden bis unter den Pullover eindringen zu lassen, sodass selbst noch das Unterleibchen zur Fangopackung wird.

Ich musste aber auch daran zurückdenken, dass ich selbst als Kind jeweils in genau dem gleichen Zustand aus dem Wald zurückkam und bis heute nie einen Gedanken daran verschwendet habe, was dabei jeweils mit meinen Kleidern und Schuhen passierte, nachdem ich sie von mir geworfen hatte. Auf magische Weise tauchten jeweils Tage später Regenjacken, Pullover, lange Unterhosen und Wollsocken einfach wieder sauber in Kleiderschrank und Garderobe auf.

Jedoch verstehe ich nun endlich, warum meine Mutter jeweils nur mit verhaltener Freude auf meine Ankündigung reagierte, ich wolle gleich wieder raus und nachschauen, ob man unter dem Busch im Garten eine Höhle bauen könne. Über den Badewannenrand gebeugt und eine dickflüssige Brühe aus Wanderschuhen ausleerend, bat ich sie nachträglich in Gedanken um Verzeihung. Und dann, als ich fertig war, ging ich auf einen Entspannungsspaziergang in den Wald. Schliesslich wollte ich sehen, wie anders der jetzt aussieht, nachdem der Sohn doch den grössten Teil von ihm zu uns nach Hause gebracht hatte.