Restaurant in Elgg verkauft – «Aus der Eintracht soll keine Pizzeria werden» Wirt Jakob Hösli möchte, dass die Eintracht in seinem Sinne weitergeführt wird. Deshalb verkauft er sie an eine umtriebige Elgger Genossenschaft. Nicole Döbeli

Das Wirtepaar Jakob Hösli und Maya Büchi-Hösli (Mitte und Mitte-links) mit dem Vorstand der Genossenschaft WAK, der sie das Restaurant Eintracht verkaufen. Foto: Madeleine Schoder

Seit 33 Jahren wirtet Jakob Hösli. 25 davon in der Elgger Eintracht, die er dazumals von seiner Mutter übernommen hatte – eine lange Zeit. Und so langsam blicken Hösli und Ehefrau Maya Büchi-Hösli, die ebenfalls im Betrieb arbeitet, Richtung Pension. «Ich möchte aber, dass unser Familienbetrieb so weitergeführt wird wie bisher», sagt Hösli. Aus der Eintracht solle weder eine Pizzeria noch ein Steakhouse werden.

«Ich finde das super.» Jakob Hösli, Wirt der Eintracht

Wie die «Elgger/Aadorfer Zeitung» berichtet, hat das Ehepaar Hösli nun eine Lösung gefunden. Die Genossenschaft Wohnen, Arbeit und Kultur (WAK) Elgg und Umgebung kauft das Restaurant im Elgger Dorfkern und will es in Höslis Sinne weiterführen. «Ich finde das super», sagt der Wirt.