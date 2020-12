Kopfläuse in Winterthur – Aus die Maus für die Kopflaus? Winterthurer Apotheken verkaufen in diesem Corona-Jahr bis zu 50 Prozent weniger Shampoos gegen Kopfläuse. Sind also die Lausfachfrauen bald arbeitslos? Thomas Münzel

Lausfachfrauen untersuchen das Haar von zwei Schülerinnen (das Bild stammt aus der Vor-Corona-Zeit): Während des Lockdown im Frühling haben die Winterthurer Lausfachfrauen keine Anfragen betreffend Lausbefall erhalten. Foto: Patrick Gutenberg

Auch die Kopflaus hat es in Zeiten von Corona schwer. Denn um sich verbreiten zu können, ist der Blutsauger darauf angewiesen, dass sein Wirt, der Mensch, sehr enge soziale Beziehungen pflegt. Im Moment ist das aber alles andere als angesagt. Der Staat propagiert wegen des Coronavirus seit Monaten soziale Distanz. «Ist Corona das Ende der Kopflaus?», fragt deshalb die «Süddeutsche Zeitung».

Eine Umfrage bei den Winterthurer Apotheken zeigt, dass es zumindest ein Indiz dafür gibt, dass der Parasit sich in der Stadt in den vergangenen Monaten tatsächlich rar gemacht hat. «Die Nachfrage nach Spezialshampoos oder anderen Mitteln gegen Kopfläuse war in diesem Jahr deutlich niedriger als 2019», sagen die Apothekerinnen und Apotheker unisono. Konkret: «Wir haben etwa die Hälfte weniger verkauft als im Vorjahreszeitraum», heisst es beispielsweise bei der Neuwiesen-Apotheke.