Abo Brandneue Konzerthalle in Las Vegas – Aus dieser Kugel kommt die Zukunfts­musik Ende September beginnt eine neue Ära der Liveunterhaltung. In Las Vegas taufen U2 «Sphere», eine über 2 Milliarden Dollar teure Kugel mit revolutionärem Sound – made in Europe.

Foto: Getty Images

Jürgen Schmieder

Und plötzlich hört man sie, die Fusstapper von George Harrison zu Beginn des Beatles-Songs «Here Comes the Sun», zwischen Gitarre und Synthesizer. Der Legende zufolge wollten die Bandmitglieder unbedingt, dass dieses «Tapp, Tapp, Tapp» zu hören ist als Teil des Klangerlebnisses. So können die Zuhörer diese Intimität der Aufnahmen in den legendären Abbey Road Studios in London nachempfinden, die im Sommer 1969 noch anders hiessen.