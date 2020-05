Am 30. Mai 1980 besuchten Sie das legendäre Bob-Marley-Konzert im Hallenstadion. Am gleichen Abend brach der Opernhauskrawall aus. Wie haben Sie den Abend in Erinnerung?

Ich war damals seit Jahren ein Bob-Marley-Fan, war auch in der Karibik gewesen und hatte dort schon diese Musik gehört. Es war für mich ein wichtiges und schönes Konzert, an das ich zusammen mit Freunden und Freundinnen gegangen bin. Danach wollten wir zu jemandem nach Hause gehen. Auf dem Parkplatz vor dem Hallenstadion rannte jemand herum und rief: «Kommt alle in die Stadt, es ist Demo.» Wir wollten eher in einer ruhigeren Stimmung das Konzert nachhallen lassen. Erst am nächsten Tag erfuhren wir, was beim Opernhaus gelaufen war. Danach wurden die meisten meiner Kollegen Teil dieser Bewegung.