Kunstführer zur Villa Bühler – Aus Kollbrunn kam das Geld, aus Frankreich der Stil Der neue Kunstführer zur Villa Bühler dokumentiert nicht nur den Bau des prominenten Gebäudes, sondern auch das Leben der Familie Bühler-Egg und ihres Zeitgenossen Friedrich Imhoof-Blumer – eines bedeutenden Kulturmäzens. Leon Zimmermann

Der grosse Salon ist der einzige Raum in der Villa Bühler, der heute noch gleich wie im 19. Jahrhundert aussieht. PD: Fotoarchiv kantonale Denkmalpflege

Der Baustil der Villa Bühler an der Lindstrasse 8 mit ihren vielen vergoldeten Zierelementen und aufwendig gestalteten Gitterstäben erinnert an französische Schlösser aus dem 18. Jahrhundert. Gebaut hat die Villa der Architekt Friedrich Ludwig von Rütte in den 1860er-Jahren. Sein prunkvoller Stil war stark durch die Zusammenarbeit mit französischen Berufskollegen inspiriert. «Alles, was mit Eleganz zu tun hatte, importierte von Rütte aus Frankreich. In der Schweiz gab es damals kaum Handwerker, die solche Dinge hergestellt haben», erklärt Architekturhistorikerin Regula Michel.