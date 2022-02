Renaturierung bei Andelfingen – Aus nasser Wiese soll wieder artenreiches Moor werden Östlich von Andelfingen will der Kanton ein altes Flachmoor wiederherstellen. Bei Henggart brachte eine solche Renaturierung über 200 Pflanzenarten hervor. Markus Brupbacher

Das Gebiet Nieggeli bildet ab dem Feldweg eine Einbuchtung in den Wald. Am rechten Ende dieses Gebiets liegt die Fläche, die als Flachmoor renaturiert werden soll. Unten ist die Strasse zwischen Niederwil und Adlikon zu sehen. Foto: Madeleine Schoder

Das Stück Wiese hat etwa die Form eines Dreiecks und liegt am östlichen Rand des Andelfinger Gemeindegebiets an der Grenze zu Adlikon. Die Fläche im Gebiet Nieggeli ist auf zwei Seiten von Wald begrenzt. Und: «Auf der dreieckigen Fläche am Waldrand steht seit Jahren bei feuchten Witterungsverhältnissen wochenlang Wasser», sagt Isabelle Rüegg, Sprecherin der kantonalen Baudirektion, auf Anfrage.