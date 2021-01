Fusion Region Andelfingen – Aus sechs mach zwei: Behörden wollen Fusion prüfen Andelfingen soll Adlikon und Humlikon eingemeinden, auf politischer und auf Schulebene. Der Kanton hat schon positive Signale gesandt. Eva Wanner

Andelfingen (im Bild) würde Adlikon und Humlikon eingemeinden. Foto: Heinz Kramer

Ende November fand ein langer Prozess mit einem Nein an der Urne sein Ende: Die sechs Politischen Gemeinden Adlikon, Andelfingen, Henggart, Humlikon, Kleinandelfingen und Thalheim an der Thur fusionieren nicht, ebenso wenig die Schulen in diesem Gebiet.

Als Phönix aus der Asche erhob sich die Idee, im Kleineren zusammenzukommen: Der Fusion zugestimmt hatten die beiden kleinsten Gemeinden Adlikon und Humlikon. Andelfingen hatte zwar Nein gesagt – und doch bildete sich aus den dreien ein neues Grüppchen. AHA, zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben der drei Gemeinden, heisst das neue Projekt. Geprüft wird, ob der Bezirkshauptort (2238 Einwohner und Einwohnerinnen im Jahr 2019) die beiden kleinen Dörfer eingemeindet (Adlikon: 694, Humlikon: 485). Dasselbe würde mit den Primarschulen passieren.