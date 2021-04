BMX-Profi aus Winterthur – «Aus Sicht des Athleten wird es diese Spiele geben» Mit einem Sieg in Verona ist David Graf, Nummer 7 der Weltrangliste, in die Olympiasaison gestartet. Der Winterthurer, der wegen Corona seine Karriere um ein Jahr verlängert hat, über Risiken, Ausreden, Alter und Tokio. Urs Stanger

Auch mit einem Jahr Verspätung hat David Graf ein klares Ziel vor Augen: die Olympischen Spiele in Tokio. Peter Klaunzer (Keystone)

Was wäre, wenns keine Corona-Pandemie gäbe? Diese Frage stellt sich so manche und so mancher. David Grafs Antwort ist klar. Er würde sicher nicht das machen, was er jetzt tut: Sich auf Olympische Spiele vorbereiten.

Tokio 2020 hätte der Abschluss seiner schönen Laufbahn als BMX-Profi werden sollen. Als vor einem Jahr definitiv wurde, dass die Spiele erst im Sommer 2021 stattfinden können, entschied er sich, eine weitere Saison anzuhängen.

«Endlich wieder ein Rennen!» David Graf

Nur drei Rennen hat der 31-jährige Wülflinger seit März 2020 bestritten, der Rest fiel Corona zum Opfer. Kurz vor dem ersten Lockdown gewann er in Manchester das British Open. Im Oktober an der Schweizer Meisterschaft in Weinfelden, als er schon vorgängig gemerkt habe, dass es nicht sein Tag werden würde, folgte Platz 2 hinter Simon Marquart. Und nun, am Ostermontag, siegte er am internationalen Rennen von Verona.