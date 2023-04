Harley-Ableger Livewire bringt die elektrische One in Europa auf den Markt. Foto: Livewire

Die von Harley-Davidson ins Leben gerufene Elektromotorradmarke Livewire geht nun auch in Europa an den Start. Erstes und vorerst einziges Modell ist das Naked Bike One. Die One ist technisch weitgehend identisch mit dem 2019 von Harley-Davidson auch in der Schweiz vertriebenem E-Motorrad Livewire. 2021 gründete die amerikanische Traditionsmarke die Tochterfirma Livewire EV mit der gleichnamigen Motorradmarke, welche seit dem Modelljahr 2022 zunächst in den USA und nun auch in Europa das Modell One vertreibt. Die One wird von einem 78 kW/106 PS starken Permanent-Magnet-Elektromotor mit Flüssigkühlung angetrieben. Der Sprint auf 100 km/h ist in 3 Sekunden möglich, maximal wird die One 174 km/h schnell. Ein 15,4 kWh grosser Akku erlaubt 150 bis 235 Kilometer Reichweite. Schnellladen mit Gleichstrom ist in 60 Minuten möglich. Schweizer Preise sind noch nicht bekannt. (lie)