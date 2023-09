Auseinandersetzung in Zürich – Verletzte Jugendliche im Arboretum: Polizei setzt 5000 Franken Belohnung aus Ende Mai wurden drei Jugendliche am Mythenquai bei einem gewaltsamen Streit schwer verletzt. Jetzt zahlt die Polizei Geld für Hinweise, die zur Täterschaft führen. Lorenzo Petrò

Der Streit unter Jugendlcihen trug sich im Arboretum an der Seepromenade Enge in Zürich zu. Foto Dominique Meienberg

Am letzten Sonntag im Mai ist es im Arboretum in Zürich kurz nach Mitternacht zu einem Streit zwischen zwei Jugendgruppen gekommen. Dabei wurden drei Schweizer im Alter von 16 und 17 Jahren zum Teil schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Spitäler gebracht, wo sie notoperiert werden mussten.

Weil die Fahndung nach den Tätern bisher wenig erfolgreich verlaufen ist, setzt die Kantonspolizei Zürich nun für Hinweise, die zur Aufklärung des Gewaltdelikts führen, eine Belohnung in der Höhe von bis zu fünftausend Franken aus, wie sie mitteilt. Personen, die Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich, Tel. 058 648 48 48, zu melden.

