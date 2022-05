«Claire’s Besäbeizli» in Elsau – Ausflügler können in ihrem grossen Privatgarten einkehren Am Wochenende bewirtet Claire Aeppli in ihrem Garten in Rümikon Wanderer, Velofahrerinnen und Leute aus dem Dorf. Die Besenbeiz kommt gut an. Nicole Döbeli

Sabina Dederding (links) kocht in Claire Aepplis Privatküche für die Gäste der Besenbeiz. Foto: Roger Hofstetter

Die Palme fällt als Erstes ins Auge, wenn man vom Eulachkanal her durch das Gartentörchen in Claire Aepplis Besenbeiz eintritt. Zu entdecken gibt es aber auch sonst viel: die Blumenpracht im Vorgarten, gut platzierte Dekotiere, Tische und Stühle in allen Variationen und das lauschige Blätterdach, aus dem Vogelstimmen tönen. Claire Aeppli wohnt seit 22 Jahren in Rümikon, und seit drei Saisons öffnet sie ihren grossen Garten im Sommer jeweils am Wochenende für Besucherinnen und Besucher.