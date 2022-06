Autolawine und Abfallberge – Ausflügler verstopfen Strassen und vermüllen Tössufer Wegen der Hitze strömten am Sonntag viele Menschen an die Töss in und um Winterthur. An drei Hotspots gab es Menschen, Autos und Abfall in Massen. Markus Brupbacher

Aufnahme vom Sonntagnachmittag: Direkt am Fussweg hinab zur Affenschlucht auf Neftenbacher Gemeindegebiet bietet sich seit Jahren das gleiche Bild. Foto: Markus Brupbacher

Es ist Sonntag, 12 Uhr. Im Winterthurer Schatten hat das Thermometer soeben die 30 Grad Celsius erreicht, prognostiziert sind 34. An so heissen Tagen wiegt die Tatsache, dass Winterthur keinen See hat, besonders schwer. Nimmt man allerdings die rund 15 Kilometer, auf denen die Töss Winterthurer Gemeindegebiet durchfliesst, so ergibt das immerhin eineinhalbmal den Umfang des Pfäffikersees (10 Kilometer) oder fast den des Greifensees (17 Kilometer).