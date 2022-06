Wegen Personalnot – Ausflugsrestaurant Heubode in Wila beschränkt sich auf Bankette Die Familie Spörri-Ott musste den Betrieb umstellen, weil sie keine passende Köchin mehr fand. Jetzt konzentriert sich der Heubode auf Gesellschaften. Bisher geht der Plan auf. Rafael Rohner

Josua und Regula Spörri-Ott setzen im Heubode oberhalb von Wila neuerdings auf Bankettbetrieb. Foto: PD

Regula und Josua Spörri-Ott haben den Heubode vor rund sechs Jahren von Regulas Eltern übernommen. Die beiden führen das Erfolgsrezept des Hofs im Weiler Manzenhub weiter: ein Tösstaler Ausflugsrestaurant, das auf hofeigene Spezialitäten setzt, vor allem auf Natura-Beef und Kräuterschwein.

Seit einiger Zeit ist das Restaurant für spontane À-la-carte-Gäste allerdings geschlossen. Der Grund ist fehlendes Küchenpersonal, wie Regula Spörri-Ott sagt. Schon seit letztem November seien sie auf der Suche nach einem neuen Koch oder einer Köchin. Einzelne Gespräche mit Bewerberinnen und Bewerbern hätten auch stattgefunden. «Doch es hat nie ganz gepasst.» Die Suche sei sehr schwierig, über Personalbüros gingen vor allem noch Bewerbungen aus dem Ausland ein.

Metzgete findet statt

Die angespannte Personalsituation in der Gastronomie spüren auch andere Restaurants in der Region Winterthur und schweizweit. Beim Heubode kommen lange Arbeitstage an den Wochenenden und die abgelegene Lage hinzu. Zudem ist der Betrieb familiär geführt. «Es muss persönlich für beide Seiten stimmen.» Regula und Josua Spörri-Ott überlegen sich nun deshalb grundsätzlich, wie es im Heubode weitergehen soll.

Aktuell öffnen sie das Restaurant nur noch für Gruppen ab 15 Personen. «Das funktioniert bisher sehr gut, weil wir die Menge und den Aufwand besser abschätzen können», sagt Regula Spörri-Ott. Das neue Angebot kommt auch bei den Gästen an: Über den Sommer sind schon viele Wochenenden ausgebucht. Zudem soll die Metzgete im Herbst, für die der Heubode weitherum bekannt ist, «auf jeden Fall stattfinden».

Die Gastronomie und die Landwirtschaft liegen der Familie am Herzen, sie ist aber auch sonst engagiert: Josua Spörri hat inzwischen einen Nebenjob angenommen und wurde im Frühling zum neuen Präsidenten der Sekundarschulpflege Wila gewählt.

