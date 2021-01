Bezirksgericht Winterthur – Ausgebüxter Hund biss weidende Schafe fast tot Ein junger Mann aus der Region Winterthur wurde zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt, weil er den Hund seiner Mutter ungenügend beaufsichtigt hatte – was fatale Folgen hatte. Thomas Münzel

Am Stephanstag 2019 hatte ein Hund in der Region Winterthur mehrere braune Schafe auf einer Weide angegriffen und den Tieren dabei laut Anklageschrift so starke Bisswunden zugefügt, «dass diese notgeschlachtet werden mussten». Archivfoto: Simone Schmidli

Der 26-jährige Angeklagte, der sich am Freitag vor dem Bezirksgericht Winterthur wegen «fahrlässiger Tierquälerei» und «Übertretung des kantonalen Hundegesetzes» verantworten musste, war sich keinerlei Schuld bewusst. «Das, was in der Anklageschrift steht, entspricht nicht den Tatsachen», sagte der junge Mann. Er sei kein Tierquäler. Ganz im Gegenteil. Er liebe Tiere und lebe seit 20 Jahren mit ihnen zusammen. «Dieser Vorwurf tut mir weh.» Er wolle deshalb einen Freispruch, meinte er selbstbewusst.

Was war geschehen? Vor über einem Jahr sollte der Beschuldigte während der Weihnachtstage in der Region Winterthur auf den Hund seiner Mutter, einen jungen Akita Inu, aufpassen. Es handelt sich dabei um eine japanische Hunderasse, die nach Angaben des Richters «einen ausgeprägten Jagdtrieb» aufweist. Am Stephanstag hatte dieser Hund laut Anklageschrift unbeaufsichtigten Auslauf im Garten des Elternhauses gehabt.