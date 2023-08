Abo Ausgefallene Outfits am Zürich Openair – Zoachella: Glitzer, Lederhosen und das 2000-Franken-Outfit Ein Festival so bunt wie die Stadt, in der es ist. Aber hat das Zürich Openair den Spitznamen «Zoachella», angelehnt an das amerikanische Festival Coachella, wirklich verdient?

«Wir wollten, dass es auffällt, dass es glitzert»: Charline (l.) und Jacqueline sind extra aus dem Thurgau angereist, um Apache 207, Kontra K und Calvin Harris zu sehen. Damit sie fürs ZOA auch richtig glitzern, haben sie fürs Outfit je rund 150 Franken ausgegeben. Foto: Jonathan Labusch

Lederhose oder Absatzschuhe? Cowboyboots oder Fliege? So vielfältig wie die Musik am Zürich Openair (ZOA) sind auch die Outfits der Festival-Gängerinnen und -Gänger. Nicht umsonst hat das Festival auch den inoffiziellen Spitznamen «Zoachella» – in Anlehnung an das kalifornische Festival Coachella.