Theaterprojekt in Winterthur – «Ausgeliefert»: Zwei Wochen Zeit,

um bühnenreif zu werden Der Eulachpark wird zur Theaterbühne. Bei «Ausgeliefert» halfen 16 Jugendlichen mit, innert Kürze ein Stück zu entwickeln. Am Donnerstag ist Premiere. Esther Bürki Madeleine Schoder Fotos

Schauspielerinnen und Schauspieler, die an ihre Rolle selber erfinden oder zumindest mitentwickeln: Das ist das Konzept bei «Augeliefert» von «Fahr.Werk.ö!» Madeleine Schoder

Es ist Montagmorgen. Das Stück ist fertig geschrieben. Vier verschiedene Bühnen sind definiert. Die bunte Schar von 12- bis 18-jährigen Jugendlichen aus der Region, aber auch von weiter her, sogar aus Bern, stehen hoch motiviert zu einem kurzen Einwärmen in einer Runde in der Halle 710.

Bis am Donnerstagabend dem Publikum das Theaterstück «Ausgeliefert» vorgeführt werden kann, braucht es einige, weitere Proben. Intensive Proben. Eine erste Runde beginnt. Alle sind konzentriert an der Arbeit. Noch sitzen nicht alle gesprochenen Texte, und auch die Mimik und Gestik wird Schritt für Schritt von den Theaterpädagoginnen und – pädagogen von «Fahr.Werk.ö!» verbessert.

Verschiedene Talente «herauskitzeln»

Heute haben Thibaud Gross und Amada Reichmuth die Probeleitung, beide seit vier und acht Jahren im wechselnden Team mit dabei. Es ist erstaunlich, wie wenig Instruktionen die Jugendlichen benötigen, um innert Kürze ihren Auftritt stimmlich zu optimieren, sowie auch den Körperausdruck. Für die Fotografin des «Landboten» wird die eine Szene, die auf der ersten Bühne in der Halle 710 stattfindet, nochmals durchgespielt. Schon erkennt man einen grossen Fortschritt – auch bei den Übergängen von einem Sprecher zum anderen. Und mit jedem neuen Mal wagen es die Jugendlichen, sich selber noch ein bisschen mehr in ihre Rolle einzubringen. «Was mich an der zweiwöchigen Theaterwerkstatt immer wieder fasziniert, ist, dass ich die pädagogische Arbeit mit der eigenen Kreativität kombinieren kann», so Theaterpädagoge Gross, der früher beim Kinderzirkus Circolino Pipistrello arbeitete. «Dabei geht es darum, die verschiedensten Talente aus den Jugendlichen herauszukitzeln, damit sie schlussendlich in den Aufführungen glänzen können.»

Ein elfköpfiges Leiterteam aus Theaterpädagogen, Musiker, Kostümbildner, Techniker und eine Küchenfee wirken mit, damit «Ausgeliefert» innert zwei Wochen bühnenreif wird. Die Schlussszene wurde noch nicht geprobt. Es bleiben knapp vier Tage. Aber noch scheint niemand nervös zu sein.

1 / 8 Wird eine flotte Kiste, dieses «Ausgeliefert» unter der Leitung von Fahrwerk.ö! mit seinen Jungschauspielerinnen und -schauspielern. Fotos: Madeleine Schoder

Das Besondere an Fahr.Werk.ö! sei für sie jedes Mal das riesige Engagement der Jugendlichen, sagt die Theaterschaffende und Musikerin Rena Hauser. «Es ist für uns immer eindrücklich mitzuerleben, wie sie alle anfangen, an einem Strang zu ziehen, Ideen einbringen und sich zum Ziel setzen, das beste Theaterstück zu kreieren.» Zu Beginn wurden vier Gruppen gebildet. So konnte man sich zu Beginn nach individuellen Fähigkeiten einteilen lassen. Es gibt Gruppen mit viel Text, und solche mit weniger Text. Solche mit vielen oder weniger Tanzeinlagen und Körperarbeit.

«Ausgeliefert» ist mobil. Bei der Vorstellung macht man es sich nicht auf einem Stuhl im Zirkuszelt bequem, sondern auf einem Bühnenplatz. Die Bühne wechselt und mit ihr das Publikum. Zum Plot sei nur dies hier verraten: Das Stück spielt im Jenseits und in einer Kartonfabrik. Es ist ein Mix aus Absurdem, Poetischem und Übermütigem.

Madeleine Schoder ist Fotografin und Leiterin des Fotopools ZRZ. Sie hat die Lehre als Fotografin absolviert, arbeitete als freischaffende Sportfotografin und Bildredaktorin. Mehr Infos

