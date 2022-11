Trotz staatlichem Rettungsschirm – Ausgerechnet die Axpo leistet jetzt keinen Beitrag zur Winterreserve Eben erst wollte die Firma noch Staatshilfe. Nun mag sie – als einzige der drei grossen Stromkonzerne – nicht zur Versorgungssicherheit beitragen. Das sorgt für Ärger. Bernhard Kislig

Die Axpo sorgt erneut für Irritationen: Baustelle an der Muttsee-Staumauer, wo eine Solaranlage ensteht. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Um sich gegen den drohenden Strommangel im Winter zu wappnen, hat der Bund eine zusätzliche Wasserkraftreserve geschaffen. Vor rund einer Woche konnten die Stromproduzenten Gebote einreichen und sich an dieser Reserve beteiligen.

Von den drei grossen Stromkonzernen haben die BKW und die Alpiq einen Zuschlag erhalten. Die Axpo wurde hingegen nicht berücksichtigt, weil sie einen zu hohen Preis verlangt hat. Die Axpo bestätigt einen Bericht von CH Media, wonach sie bei der Auktion nicht zum Zug gekommen sei.

Unverständnis und Ärger

Dass sich ausgerechnet die Axpo nicht an der zusätzlichen Stromreserve beteiligt, stösst bei den Axpo-Eigentümern, beim eidgenössischen Energiedepartement und der eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom), der Aufsichtsbehörde über den Strommarkt, auf Unverständnis und Ärger. Sie werfen der Axpo eine verpasste Chance vor: Der Energiekonzern hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, etwas für die Versorgungssicherheit zu tun und damit Goodwill zu schaffen. Offenbar sei er aber daran nicht interessiert.

Offiziell will sich niemand äussern. Doch zwei Quellen bestätigen, dass man beim Departement von Energieministerin Simonetta Sommaruga sauer sei über das Verhalten der Axpo. Zwei andere Quellen bestätigen, dass die Elcom-Spitze irritiert sei.

Das Energiedepartement verweist auf eine Äusserung von Bundesrätin Simonetta Sommaruga an einer früheren Medienkonferenz: «Der Bundesrat erwartet, dass die Stromfirmen ihre Verantwortung wahrnehmen und nicht versuchen, aus der aktuellen Situation jetzt noch Profit zu schlagen.»

Unter den Aktionären zählt der Kanton Aargau zu den grossen Eignern. Die Medienstelle des zuständigen Regierungsrats Stephan Attiger teilt mit, dass sie sich nicht zum operativen Geschäft der Axpo äussere. Doch gemäss einer gut informierten Quelle reagierte Attiger verärgert über den hohen Preis, den die Axpo anbot.

Der Kanton Zug zählt zu den kleinen Aktionären. Der dortige Finanzdirektor Heinz Tännler spricht von einer «verpassten Chance». Die Axpo hätte «ein Zeichen setzen können, und es ist schade, dass sie nicht auch einen Beitrag zu dieser schwierigen Situation leistet».

Axpo-Geschäfte sollen untersucht werden Infos einblenden An einer Eignerversammlung haben Axpo-Aktionäre vergangene Woche beschlossen, die Geschäfte des Stromkonzerns von einer externen Stelle durchleuchten zu lassen. Die Eigentümer, zu denen neben mehreren Kantonen auch Elektrizitätswerke zählen, verlangten schon im vergangenen Jahr Antworten auf kritische Fragen. Dabei kamen unter anderem Zweifel zur Sprache, ob sich die Ausrichtung der Axpo aufs internationale Handelsgeschäft mit dem Interesse der Aktionäre an der inländischen Stromversorgungssicherheit vereinbaren lässt. Demzufolge dürften die Aktionäre durchaus mit Interesse verfolgen, wie weit sich der Stromkonzern an der diesjährigen Winterreserve für die Schweiz beteiligt. (ki)

Im eidgenössischen Parlament, das den 4-Milliarden-Franken-Rettungsschirm des Bundes für die Axpo abgesegnet hat, wird mit Skepsis registriert, dass der Konzern bei der aktuell drohenden Strommangellage aussen vor steht. «Ich kann nicht verstehen, dass ausgerechnet die Axpo als grösste Stromproduzentin ihre Verantwortung jetzt nicht wahrnimmt», sagt Mike Egger, St. Galler SVP-Nationalrat und Mitglied der Energiekommission. Es müssten Schritte eingeleitet werden, damit die Axpo in Zukunft wieder vermehrt die Schweizer Stromversorgung zu vernünftigen Preisen sicherstelle.

«Die Axpo ist nicht bereit, das Land vor einer Strommangellage zu bewahren – das ist stossend.» Kurt Egger, Nationalrat Grüne TG

In der Energiekommission äussert sich auch der Thurgauer Grünen-Nationalrat Kurt Egger kritisch: «Die Axpo ruft den Bund um Hilfe, wenn sie in Not ist, und umgekehrt ist sie nicht bereit, zu einem akzeptablen Preis das Land vor einer Strommangellage zu bewahren – das ist stossend.»

Dank der Absicherung durch den Bund sei es der Axpo möglich, grosse Gewinne zu erzielen. Egger äussert sich zudem skeptisch zur Axpo-Führung: «Mich würde eine grundlegende Prüfung des Risikomanagements dieses Unternehmens interessieren.»

Setzt vor allem auf das internationale Handelsgeschäft: Axpo-Chef Christoph Brand. Foto: PD

Die Axpo bestätigt, ein Gebot abgegeben zu haben, das ihrem Anteil an Speicherkraftwerksenergie entspreche. «Wir bedauern, dass wir keinen Zuschlag erhalten haben», teilt das Unternehmen mit. Sollte im Verlauf des Winters eine Aufstockung der Reserve nötig sein, sei die Axpo wiederum in der Lage, daran teilzunehmen.

Bei der Auktion in der vergangenen Woche wurden für die zusätzliche Winterreserve Preise von durchschnittlich 739,97 Euro je Megawattstunde vereinbart. Da sie keinen Zuschlag erhalten hat, muss das Gebot der Axpo einiges höher gelegen haben. Gemäss einem Insider betragen die Gestehungskosten für die Wasserkraftproduktion der Axpo 60 bis 70 Franken je Megawattstunde.

Alpiq: An Situation angepasstes Angebot

Die Axpo will diese Zahlen weder bestätigen noch dementieren. Sie betont aber, dass der Vergleich mit den Gestehungskosten irreführend sei. Tatsächlich ist der Strom aus Wasserkraftproduktion für diesen Winter zum grössten Teil längst verkauft. Um zur zusätzlichen Wasserkraftreserve beizutragen, müsste die Axpo also viel Strom zu den aktuell hohen Preisen auf dem Markt zurückkaufen. So erklärt sich der Durchschnittspreis, der um ein Vielfaches über den Produktionskosten liegt.

Da die Auktion für die zusätzliche Wasserkraftreserve vergleichsweise spät im Jahr stattgefunden hat, dürfte die Axpo nicht die einzige Produzentin sein, die für ihren Beitrag an die Winterversorgung teuer auf dem Markt einkaufen muss. So betont Alpiq: «Als werteorientiertes Unternehmen hat die Alpiq verantwortungsvolle Offerten gemacht, um entsprechend dem Unternehmenszweck einen Beitrag für die Versorgungssicherheit zu leisten.» Und: «Nicht Profitmaximierung war unser Ziel, sondern ein der Situation angepasstes Angebot.» Die BKW wollte sich nicht näher dazu äussern.

