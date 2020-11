Tel. 143: Mehr Anrufe wegen Suizidabsichten Infos einblenden

Die Corona-Pandemie hat zu mehr Anrufen bei der Dargebotenen Hand geführt. Die Regionalstelle Winterthur-Schaffhausen-Frauenfeld verzeichnete bis Ende Oktober 12’718 Anrufe. Laut Marianne Aebli von der Geschäftsstelle sind das rund 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr.

Häufiger als im Vorjahr ging in den Gesprächen um Suizidabsichten (4 statt 1,5 Prozent), Einsamkeit (12 statt 7 Prozent) und vor allem psychische Leiden (39 statt 21 Prozent). Das Coronavirus war in diesen Gesprächen vielleicht nicht das Hauptthema, aber laut Aebli kann es sein, dass die Pandemie erschwerend hinzukam.

«Das Coronavirus ist für viele Menschen eine dunkle Wolke, die auf ihnen lastet», sagt sie. Die Angst vor Ansteckung gehöre ebenso dazu wie finanzielle Sorgen infolge der Pandemie. In der ersten Welle war es ausserdem die Alltagsbelastung für Familien, die Haushalt, Homeschooling und Homeoffice unter einen Hut bringen mussten.

Ein Herbstblues lasse sich statistisch nicht nachweisen, sagt Aebli. Aber es komme vor, dass die Dargebotene Hand im Herbst mehr Anrufe verzeichnet. Das Gleiche gelte für den Sommer: «Viele Menschen treffen sich mit Freunden bei schönem Wetter draussen und geniessen die Sommertage. Wenn man unter Einsamkeit leidet, fühlt man sich dann besonders ausgeschlossen, denn es ist niemand da, mit dem man etwas draussen unternehmen kann.»