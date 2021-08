Init7 verliert vor Bundesgericht – Auskunft über IP-Adressen für Strafverfolgung kostet 3 Franken Wenn Strafverfolgungsbehörden Auskünfte von Internetprovidern wollen, kostet das nun pauschal drei Franken. Dagegen wehrte sich die Winterthurer Firma Init7 bis vor Bundesgericht. Matthias Schmid

Die Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (ÜPF) ist oft auf die Hilfe von Internetprovidern angewiesen. Zur Aufklärung von Straftaten erteilt sie Internetfirmen regelmässig Auskunftsaufträge für die Identifikation von Benutzer-IP-Adressen. In der Regel geschieht dies im Auftrag von Strafverfolgungsbehörden.

Insgesamt musste die Winterthurer Firma Init7 69 solcher Anfragen bearbeiten, für jede verrechnete sie 250 Franken. Die Verordnung zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs sieht für die Feststellung einer IP-Adresse, wie sie hier verlangt wurde, nur eine Entschädigung von 3 Franken vor, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA schreibt. Der Rechtsstreit landete vor dem Bundesverwaltungsgericht, wo die Winterthurer Firma obsiegte. Damals argumentierten die Richter, dass eine Entschädigung von bloss drei Franken in keinem angemessenen Verhältnis zum Zeitaufwand steht, der für die Bearbeitung einer solchen Anfrage erforderlich ist.

Automatisierte Abfragen motivieren

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement zog den Fall aber vor Bundesgericht. Gemäss dem höchstrichterlichen Urteil ist eine Pauschalisierung bei der Abgeltung der Aufträge zulässig. Dies fördere nämlich automatisierte Abfragen, ansonsten belohne man ineffiziente Systeme.

Zudem besteht laut Bundesgericht ein öffentliches Interesse an der Mitwirkung der Telekommunikationsdienstleister an einer effektiven Strafverfolgung. Es sei nicht nur eine Bürgerpflicht, an der Aufklärung von Straftaten mitzuwirken, sondern eine gesetzliche Pflicht der Dienstleister, technische Vorkehrungen zu treffen, die dies ermöglichten. Dies zitiert Keystone-SDA aus dem Urteil des Bundesgerichts.

Gegenüber der Plattform inside-channels.ch sagte der Rechtsanwalt von Init7, Simon Schauri: «Kleinere Provider verfügen nicht unbedingt über diese Automatisierungen.» Deshalb stehen Kosten und Nutzen für solche Abfragen bei ihnen in keinem Verhältnis. Er räumte jedoch ein, dass die vom Bundesgericht angesprochenen Automatisierungen für grössere Firmen kein Problem sind.

Bis zu einer Gesetzesänderung im Jahr 2018 war es üblich, für die Feststellung einer dynamischen IP-Adresse 250 Franken zu verrechnen. Wenn es sich um eine statische IP-Adresse handelte, durften die Internetprovider noch 10 Franken pro Anfrage verlangen. 2018 wurde diese Unterscheidung aufgehoben. Nun dürfen Internetfirmen wie Init7 nur noch drei Franken pro Anfrage verlangen.

