Grosser Gemeinderat in Winterthur – Ausländer als Polizisten – eine symbolische Geste Der Grosse Gemeinderat macht einen ersten Schritt hin zu Polizistinnen ohne Schweizer Pass. Das Szenario bleibt allerdings unwahrscheinlich, auch wenn die Initiative alle Hürden nimmt. Delia Bachmann

Nimmt der Stadtpräsident bald auch den Eid von ausländischen Polizisten ab? Trotz der vorläufigen Unterstützung im Grossen Gemeinderat für den entsprechenden Vorstoss, bleibt das Szenario unrealistisch. Archivbild: Madeleine Schoder

Nur wer den Schweizer Pass hat, darf in Winterthur als Polizistin arbeiten. Laut dem Personalstatut brauchen Bewerber für Stellen, mit denen «hoheitliche Befugnisse» ausgeübt werden, in der Regel das Schweizer Bürgerrecht. Eine parlamentarische Initiative will das nun ändern und den Passus ersatzlos streichen. Künftig sollen auch Ausländer ins Korps aufgenommen werden. «Die fachliche und persönliche Eignung soll das einzig relevante Kriterium sein», sagt Erstunterzeichner Urs Glättli (GLP).

Die Initiative fand im Rat viel Unterstützung: «Was in Basel-Stadt schon lange möglich ist, sollte auch bei uns möglich sein», sagte Bea Helbling (SP). Michael Bänninger (EVP) sprach von einer Chance und Bereicherung: «Wir finden es fraglich, bei gewissen Berufen selektiv auf die Farbe des Passes zu schauen.» Auch die Grünen/AL-Fraktion sprach sich für das Anliegen aus. Doch dieses hat einen Haken.