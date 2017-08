Tillerson verwies am Dienstag vor Journalisten in Washington darauf, dass Pjöngjang seit der Verhängung neuer UNO-Sanktionen keine Atom- oder Raketentests vorgenommen habe. "Wir müssen noch mehr von ihrer Seite sehen, aber ich will die Schritte anerkennen, die sie bislang unternommen haben", sagte der Minister.

Tillerson äusserte zugleich die Hoffnung, dass es "irgendwann in der nahen Zukunft" möglicherweise Gespräche zwischen Pjöngjang und Washington geben könne, die zur Abrüstung und einer friedlichen Lösung führten.

Im Konflikt um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm hatte sich der Ton zwischen Washington und Pjöngjang zuvor deutlich verschärft. Nordkorea hatte Ende Juli trotz internationaler Verbote erneut eine Interkontinentalrakete getestet, die Experten zufolge auch die USA hätte erreichen können. US-Präsident Donald Trump drohte daraufhin mit "Feuer und Wut", sollte das isolierte Land die Vereinigten Staaten bedrohen.

Die USA hatten gemeinsam mit China, Russland, Japan und Südkorea in den sogenannten Sechs-Parteien-Gesprächen bereits mit Nordkorea verhandelt. Angedacht war, dass die Führung in Pjöngjang ihr Atomprogramm einstellt und dafür diplomatische Erleichterungen und Hilfe bei der Energieerzeugung bekommt. Die Verhandlungen wurden jedoch im Jahr 2008 abgebrochen.

Zuletzt trieb Nordkorea sein Rüstungsprogramm voran: Seit Anfang 2016 führte es zwei Atomtests durch und erprobte Dutzende Raketen. Am Dienstag bekräftigte ein nordkoreanischer Diplomat auf einer Abrüstungskonferenz in Genf die Haltung seines Landes. So lange sich die USA feindlich verhielten und mit Atomwaffen drohten, werde man über die eigene nukleare Abschreckung nicht verhandeln.

