Bleiben die USA doch im Pariser Klimaabkommen?

US-Präsident Donald Trumps Ansage im Juni war klar: «Die USA werden sich aus dem Pariser Klimaabkommen zurückziehen.» Nun lässt Aussenminister Rex Tillerson aber Zweifel an Trumps Ankündigung aufkommen.

Zunächst hatte die Zeitung «Wall Street Journal» am Samstag unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, die USA würden entgegen der Ankündigung des Präsidenten nach Wegen suchen, doch nicht aus dem 2015 geschlossenen Vertrag auszutreten.

«Faire und ausgewogene» Bedingungen

Als Tillerson dann am Sonntag in einem Interview mit dem Sender CBS mit dem Bericht konfrontiert wurde, verneinte er diese Darstellung nicht. Der Präsident habe ja gesagt, dass die USA gewillt seien, mit Partnern im Klimaabkommen mitzuarbeiten, so Tillerson. «Aber nur, wenn wir Bedingungen konstruieren können, die für das amerikanische Volk fair und ausgewogen sind und unsere wirtschaftlichen Interessen respektiert – speziell mit Hinsicht auf die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt: China.»

Wegen der unklaren Aussage hakte der Moderator nach: «Es ist also möglich, dass die USA im Abkommen bleibt?» Tillerson wich wieder aus: «Der Präsident sagte, unter den richtigen Bedingungen sei er offen, die Konditionen zu finden, unter denen wir uns weiterhin zusammen mit anderen engagieren (Orig.: ‹remain engaged with others›) könnten, um dieses schwierige Problem zu lösen.»

Kein expliziter Widerspruch

Diverse US-Medien interpretieren Tillersons Antwort so, als habe der Aussenminister gemeint, die USA würden vielleicht doch im Pariser Klima-Abkommen bleiben. Es stimmt, dass er diese Möglichkeit nicht explizit verneint hat und so Zweifel am Austritt der USA aufkommen liess. Aber einen expliziten, direkten Widerspruch mit seinem Präsidenten hat der Aussenminister nicht gewagt.

Tillerson befolgt mit seiner schwammigen Antwort eher seine eigene diplomatische Leitlinie: Anfang August erhielt die Nachrichtenagentur Reuters Einsicht in eine Anweisung von Tillerson, wonach US-Diplomaten auf Fragen über eine Rückkehr zum Abkommen ausweichend antworten sollen.

«Um meine Pflicht zu erfüllen»

Trump hatte im Juni den Ausstieg aus dem Abkommen damit begründet, dass es der US-Wirtschaft schade und die nationale Souveränität beschränke. «Um meine Pflicht zu erfüllen, Amerika und ihre Bürger zu beschützen, werden sich die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zurückziehen», sagte Trump im Rosengarten des Weissen Hauses.

Der US-Präsident kündigte damals Verhandlungen für ein neues Abkommen an, dessen Bedingungen «fair» für die USA sein müssten. Wenn das nicht gelinge, dann werde sein Land ohne ein Klima-Abkommen weitermachen.

