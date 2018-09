Die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford sagt im US-Senat zur ihrer Anschuldigung der versuchten Vergewaltigung gegen den Richterkandidaten Brett Kavanaugh aus. Sie halte es für ihre «staatsbürgerliche Pflicht», über den sexuellen Angriff zu berichten, den Kavanaugh im Jahr 1982 auf sie verübt habe, sagte die 51-Jährige zu Beginn ihrer Anhörung durch den Justizausschuss.

Ford wirft dem Supreme-Court-Kandidaten von US-Präsident Donald Trump vor, er sei während einer Teenagerparty in betrunkenem Zustand über sie hergefallen.

Proteste vor dem Kapitol

In der Umgebung des Kapitols in Washington protestieren mehrere Hundert Gegner und Befürworter des Richterkandidaten.

Demonstranten gegen Kavanaugh halten Schilder hoch mit Aufschriften wie «Wir glauben Dr. Blasey Ford». Die Gegenseite warb mit Slogans wie «Bestätigt Kavanaugh» für eine Berufung des Richters an den Supreme Court.

Die Jura-Studentin Audrey Boyette, die Kavanaugh unterstützt, sagte: «Kavanaugh hat einen hervorragenden Charakter und eine makellose Bilanz.» Die 19-Jährige fügte hinzu: «Viele Liberale haben von Anfang an entschieden, dass sie gegen jeden sein würden, den Trump nominiert.» Ihre Kommilitonin Anna Kelchner sagte über Ford: «Sie ist nur eine weitere Frau, die Frauen schlecht dastehen lässt.»

Die 36-jährige Frauenrechtlerin Dawn Huckelbridge sagte dagegen: «Ich bin ausdrücklich gegen die Nominierung von Brett Kavanaugh hier.» Die von mehreren Frauen gegen Kavanaugh erhobenen Missbrauchsvorwürfe müssten ernst genommen werden.

«Glaubte, er könnte mich töten»

Die Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford schilderte in der Anhörung im Justizausschuss des US-Senats verstörende Details zum mutmasslichen Übergriff. Sie betont, sie könne Kavanaugh auf keinen Fall verwechselt haben.

Als sie von Senator Patrick Leahy gefragt wird, welches die deutlichste Erinnerung an den Übergriff sei, etwas, das sie nicht vergessen könne, antwortete sie: «Das Lachen. Ein lautes Lachen zwischen den beiden.» Sie hätten Spass auf ihre (Fords) Kosten gehabt.

Sie habe Symptome von Posttraumatischer Belastungsstörung, sagte Ford bei der Befragung. Auf die Frage, ob sie Kavanaugh damals mit einem anderen Schüler verwechselt haben könnte, antwortete Ford: «Absolut nicht.» Sie sei hundertprozentig sicher, dass es sich um ihn gehandelt habe.

Der Vorfall habe sich in ihr Gedächtnis «eingebrannt» und sie als Erwachsene immer wieder heimgesucht, sagte Ford nun vor dem Senatsausschuss. «Es fiel mir schwer, zu atmen, und ich glaubte, Brett könnte mich versehentlich umbringen», sagt Ford weiter.

man, this image of Dr. Ford as she was sworn in this morning (photo by @WinMc) pic.twitter.com/0VdkvETWCA — Mark Berman (@markberman) September 27, 2018

Nach ihrem Eingangsstatement soll die Wissenschaftlerin von einer auf Verfolgung sexueller Gewalttaten spezialisierten Staatsanwältin befragt werden. Danach sollen Aussage und Befragung Kavanaughs folgen, der die Anschuldigungen energisch zurückweist.

Erinnerung an die Schülerparty

Mit zitternder Stimme beschreibt Ford ihre Erinnerungen an jene Nacht, in der sie durch Kavanaugh körperlich angegriffen worden sei. Das von CNN veröffentlichte Statement im Wortlaut:

«Früh am Abend ging ich eine schmale Treppe hinauf, die vom Wohnzimmer in den zweiten Stock führte, zum Badezimmer. Als ich ankam, wurde ich von hinten in ein Schlafzimmer geschubst. Ich konnte nicht erkennen, wer mich schubste. Brett und Mark kamen ins Schlafzimmer und verriegelten die Tür.

Im Schlafzimmer lief Musik. Dann stellte sie Brett oder Mark lauter ein. Ich wurde auf das Bett geschoben, und Brett stieg auf mich. Er begann mit seinen Händen über meinen Körper zu streichen und stiess mit seinen Hüften gegen mich. Ich schrie, hoffte, dass mich unten jemand hört, und versuchte, von ihm loszukommen, aber er war zu schwer.

Brett fasste mich an und versuchte, mich auszuziehen. Er war unbeholfen, weil er so betrunken war und weil ich einen Badeanzug unter meiner Kleidung trug. Ich glaubte, er würde mich vergewaltigen. Ich habe versucht, um Hilfe zu rufen. Dann legte Brett seine Hand auf meinen Mund, um mich vom Schreien abzuhalten. Das hat mich am meisten erschreckt und stellt den bleibendsten Einfluss auf mein Leben dar.»

«Ich lege meine Arme um dich»

Brett Kavanaugh wird mittlerweile von mindestens drei Frauen der sexuellen Übergriffe beschuldigt. Eine dieser Frauen, die vom selben Anwalt vertreten wird, ist Deborah Ramirez. Über Twitter liess sie Ford in einer bewegenden Nachricht ihre Unterstützung zukommen.

From Debbie Ramirez: "Thinking of you today, Christine. They want us to feel alone and isolated but I’m there wrapping my arms around you and I hope you feel the people of this nation wrapping their arms around all of us. Holding you up in spirit." — John Clune (@CluneEsq) September 27, 2018

«Ich denke an dich», schrieb Ramirez in der Botschaft, die ihr gemeinsamer Anwalt John Clune veröffentlichte. «Sie wollen, dass wir uns einsam und alleine fühlen, aber ich lege meine Arme um dich und hoffe, die Menschen in unserem Land werden dasselbe für uns alle tun.»

Trump verteidigt Kavanaugh nochmals

Die Anhörung in Washington wurde landesweit mit grosser Spannung erwartet. Vor den Kongresswahlen Anfang November ist die Personalie Gegenstand einer erbitterten Auseinandersetzung zwischen Trumps Republikanern und den oppositionellen Demokraten geworden.

Für diesen Freitag ist eine Abstimmung im Justizausschuss über eine Empfehlung Kavanaughs angesetzt. Danach muss der US-Senat über die Berufung des 53-Jährigen an das höchste US-Gericht abstimmen.

Trump verteidigte Kavanaugh am Mittwochabend (Ortszeit) zwar nochmals. Angesichts der zunehmenden Missbrauchsvorwürfe schloss der US-Präsident eine Abkehr von der Nominierung des umstrittenen Richters aber nicht generell aus.

Trump hatte Kavanaugh im Juli für den hochrangigen Richterposten vorgeschlagen. Kurz vor der geplanten Entscheidung des US-Senats über die Personalie waren Christine Fords Vorwürfe gegen Kavanaugh an die Öffentlichkeit gekommen.

Mächtigstes Gericht und Zwischenwahlen

Der Fall ist für die US-Politik aus zwei Gründen wichtig: Erstens werden Supreme-Court-Richter auf Lebzeiten ernannt – mit Kavanaugh könnte Trump dem konservativen Lager am mächtigsten US-Gericht auf lange Sicht eine solide Mehrheit verschaffen. Die Republikaner halten im Senat zwar eine knappe Mehrheit von 51 zu 49 Sitzen.

Doch ein zweiter Aspekt könnte Kavanaugh in die Quere kommen: Einen klar unpopulären Kandidaten in den Supreme Court zu hieven, könnte republikanischen Kandidaten in den wichtigen Zwischenwahlen Anfang November schaden.

(red/sda/afp)