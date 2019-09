«Die Zukunft gehört nicht den Globalisten, sondern den Patrioten»

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag in seiner Rede vor der 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York vor allen Dingen China und Iran scharf kritisiert. Die «Blutrunst Irans» dürfe nicht unterstützt werden, zudem dürfe das Land niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen, sagte er. China beschuldigte er unter anderem der Währungsmanipulation und des geistigen Diebstahls.

Zudem forderte er das Land auf, Hongkongs Freiheit zu respektieren.

Gleich zu Beginn seiner Rede führte Trump aus, dass die freie Welt sich auf ihre nationalen Fundamente besinnen sollte. «Weise Staatenlenker denken zuerst an ihr eigenes Land», sagte er. Das war insofern bemerkenswert, als der Sinn der Generalversammlung die Zusammenarbeit ist, die Vereinten Nationen sind per definitionem eine globale Organisation. Trump hingegen sagte: «Die Zukunft gehört nicht den Globalisten. Die Zukunft gehört den Patrioten.» Das stand im Gegensatz zu dem, was UN-Generalsekretär Antonio Guterres wenig zuvor gesagt hatte. Dieser hatte in seiner Eröffnungsrede von der Wichtigkeit der Zusammenarbeit gesprochen, mithin von der Bedeutung des Globalismus.

Trump predigte derweil einen neuen Nationalismus, eine Besinnung auf den Nationalstaat. «Wer Freiheit will, soll stolz auf sein Land sein. Wer Demokratie will, muss seine Souveränität behalten. Wer Frieden will, soll sein Land lieben», sagte er.

Bolsonaro erklärt, Brasiliens Urwald sei unberührt

Es ist Tradition, dass die erste Rede nach dem Generalsekretär vom Vertreter Brasiliens gehalten wird, erst danach tritt der US-Präsident auf. In diesem Jahr hiess das, dass der rechtskonservative brasilianische Präsident Jair Bolsonaro unmittelbar vor Trump sprach, und es war auffallend, wie ähnlich die beiden Männer teilweise klangen. Auch Bolsonaro sprach viel von Souveränität. Er verbat sich vor allen Dingen Einmischungen bezüglich der Waldbrände im Amazonas-Gebiet.

Er legte dar, dass diesbezüglich nicht der geringste Grund zur Beunruhigung bestehe. Die Amazonas-Region sei in unberührtem Zustand, weshalb Brasilien führend im Klimaschutz sei. Dass es im Wald hin und wieder brenne, sei in der trockenen Jahreszeit normal. Allerdings gehen die meisten Beobachter davon aus, dass die Brände absichtlich gelegt wurden, um Raum für Ackerflächen zu schaffen.

Bolsonaro nutzte seine Rede für eine Abrechnung mit seinen Vorgängern. «Sozialistische Präsidenten» vor ihm hätten hunderte Milliarden Dollar abgezweigt, um damit die Medien und Teile des Parlaments zu kaufen. Auch in seiner Medienkritik ähnelt er Trump. Der amerikanische Präsident hatte in den vergangenen Tagen erneut gegen die Medien ausgeteilt, Blätter wie die New York Times und die Washington Post nannte er «Feinde des Volkes». In seiner UN-Rede kritisierte er zudem die Macht grosser sozialer Netzwerke.

Trump: Versöhnlich und hölzern

Trumps Vortrag wirkte erstaunlich hölzern. Wenn er auf Wahlkampfveranstaltungen spricht, ist er lebhaft, gestikuliert und sucht Kontakt zum Publikum. Am Dienstag wirkte er, als lese er monoton eine Rede ab, die mit ihm nichts zu tun hatte. Es war eine beinahe leblose Präsentation, was in Anbetracht der scharfen Vorwürfe gegen Iran und China überraschte.

Selbst bei seinem Lieblingsthema, der Grenzsicherung, ging Trump nicht aus sich heraus. Er warnte Flüchtlinge aus Mittelamerika, nicht an die US-Grenze zu kommen, da sie dort keinen Einlass fänden. «Wer die Sicherheit an der Grenze unterminiert, der unterminiert die Rechte und die Würde der Menschen», sagte er.

Ungewohnt versöhnlich klang der Präsident, als er sagte, dass die USA keinerlei Konflikt mit anderen Nationen wollten. «Wir wünschen Frieden, Kooperation und wechselseitigen Nutzen für alle», sagte er. Das schloss auch die zuvor so harsch kritisierten Iran und China mit ein. Die USA häten niemals an das Konzept ewiger Feinde geglaubt, sagte er. Jedoch wäre Trump nicht Trump, hätte er nicht hinterhergeschoben: «Allerdings werde ich immer Amerikas Interessen verteidigen.»