Zwei Monate nachdem Auftragskiller den Naturschützer Maxciel Pereira mit zwei Kopfschüssen hinrichteten und drei Wochen nach dem Mord an ihrem Kollegen Paulo Guajajara, macht sich die Umweltaktivistin Claudelice Santos auf den Weg tief in den Amazonas, «ins Auge des Sturms», wie sie sagt.

Sie hat in diesen Wochen gleich zwei Morddrohungen erhalten, zunächst am 6. Oktober von zwei Männern, die sich als Polizisten ausgaben, und dann am 31. Oktober eine bedruckte Karte im Briefkasten mit der Botschaft: «Ich töte den Rest.»

«Es ist die Zeit der Morde», sagt sie nüchtern, als handelte es sich um eine Jahreszeit. «Die Täter fühlen sich ermutigt durch Jair Bolsonaro – Holzfäller, Goldgräber, Farmer, alle. Er bläst zum Angriff auf den Regenwald und bezeichnet uns Umweltschützer als Dreck. Er gibt uns zum Abschuss frei.»

Der brasilianische Präsident hat noch ganz andere Dinge gesagt: Indianer hätten vor Jahrhunderten schon «dezimiert» werden sollen. «Warum brauchen Indianer Schutzzonen, als wären sie Tiere?» Und Umweltschützer selber würden den Regenwald abbrennen, behauptete er, «um Brasilien Probleme zu bereiten». Santos sieht es so: «Bei jeder Ermordung eines Aktivisten klebt Blut an Bolsonaros Händen.»

Seit 2002 wurden laut der Organisation Global Witness weltweit mehr als 1550 Umweltschützer ermordet, mit Abstand die meisten in Brasilien. Es ist etwas geradezu Unfassbares in Zeiten der Klimakatastrophe: Die wichtigsten Beschützer der Erde befinden sich in der grössten Lebensgefahr.

Eine Wüste aus Asche und Baumskeletten und den verkohlten Stämmen dreihundert Jahre alter Bäume.

Santos packt ihre Sachen – Stiefel, Reis, Wasser – und verlässt ihr Haus an einem geheimen Ort in der Industriestadt Marabá im östlichen Amazonas. Es ist mit einem Elektrozaun umgeben und mit Überwachungskameras ausgerüstet. Da der Staat ihr trotz der Morddrohungen keinen Personenschutz gewährt, ist eine internationale Organisation eingesprungen.

Claudelice Santos ist 37, indianischer Abstammung, Mutter von zwei Kindern, Umweltschützerin, angehende Anwältin, eine selbstbewusste Frau mit fünfzehn Geschwistern, von denen vier jung starben – und zuletzt auch ihr ältester Bruder Zé. «Er wurde ermordet. Farmer haben ihm und seiner Frau Maria aufgelauert», sagt sie. «Mit fünf Kugeln haben sie beide hingerichtet. Ich führe ihren Kampf weiter.»

Im fahlen Licht eines tropisch heissen Samstags Ende November fährt sie Richtung Norden, zunächst über eine Bundesstrasse, in die Holzlastzüge und Eisenerztransporter tiefe Fahrrillen gefräst haben. Danach zwei Stunden über gewundene rote Sandstrassen, an denen sich das Drama Brasiliens abspielt, vielleicht das Drama dieser Welt: Zu beiden Seiten erstrecken sich schier unendliche Kuhweiden, einheitlich grüne Flächen, besprenkelt mit weissen Rindern und einzelnen kahlen Paranussbäumen, die wie Mahnmale der Klimakatastrophe aufragen. Vor zwanzig Jahren schon wurden die Regenwälder hier gefällt – sie mussten Platz machen für die Expansion der Rinderfarmen im Bundesstaat Pará.

Farmer kaufen Grundstücke auf und holzen den Wald ungeachtet der Verbote grossflächig ab. Foto: João Pina

Einige Kilometer weiter schliessen sich plötzlich aschgraue Flächen an, aus manchen steigen noch Rauchwolken auf. Es sind die niedergebrannten Wälder dieser Wochen, die illegal gelegten Feuer der Grossgrundbesitzer. An einem einzigen Tag im August setzten Grossgrundbesitzer Tausende Hektar Regenwald in Flammen – in Unterstützung von Bolsonaro und seiner Mission für das Niederwalzen des Amazonas.

Sie nannten es «Tag des Feuers». «Es tut unendlich weh», sagt Santos. Wie versteinert blickt sie über diesen Friedhof des Urwalds. Eine Wüste aus Asche und Baumskeletten und den verkohlten Stämmen dreihundert Jahre alter Bäume. Sie steigt nicht aus – aus Angst vor den Feinden, die hier an jeder Ecke lauern können, besonders an den Holzbrücken und kurvigen Steigungen, wo sie langsamer fahren muss.

An einer dieser Kurven, nach zwei Stunden Fahrzeit, steigt sie dann doch aus. Ein grosses schwarzes Kreuz steht am Wegrand, daneben eine Gedenktafel, die mit mehreren Schüssen zerstört wurde. Auf ihr stand: «Der Kampf für das Leben des Regenwaldes geht weiter.» Hier wurden ihr Bruder und seine Frau umgebracht.

In den Morgenstunden des 24. Mai 2011 lauerten den beiden Aktivisten Auftragskiller auf. Sie sprangen aus dem Gebüsch, schossen auf das Paar, sodass es vom Motorrad stürzte. Dann richteten sie die beiden aus kurzer Distanz mit fünf Kugeln hin.

«Zehn Jahre lang hatten sie da schon Drohungen erhalten, weil sie illegale Brandrodungen angezeigt hatten. Aber keiner nahm das ernst. Keiner hat sie beschützt. Sie hatten zehn Kinder, die jetzt Waisen sind. Und zwei der Täter sind immer noch auf freiem Fuss. Sie sind hier im Gebiet», sagt Santos.

Das ist jetzt ihre Aufgabe: die Killer zu finden; und nicht selber getötet zu werden.

Einer der Täter, Alberto do Nascimento, angeheuert für ein paar Dollar, wurde gefasst und zu 42 Jahren Haft verurteilt. Auch der zweite Schütze wurde verurteilt, der Holzfäller Lindonjonson Silva, zu 43 Jahren, doch konnte er aus dem Gefängnis fliehen. Der Auftraggeber, José Rodrigues, bekam sechzig Jahre, tauchte aber unter.

So finden hier viele Auftragsmorde statt: Einer fährt, der Beifahrer schiesst.

«Wir haben es mit einem Konsortium des Todes zu tun», sagt Santos. «Die erste Stufe bilden die pistoleiros, Auftragskiller, von denen es Hunderte in dieser gesetzlosen Gegend gibt. Die töten schon für 1000 Reais – 240 Franken –, je nach Schwierigkeit. Ich bin teurer, weil der Aufschrei in der Welt gross wäre.»

Sie sagt das scheinbar emotionslos. Genau das macht es so unheimlich. «Die zweite Stufe bilden die Vermittler, sie stellen die Kontakte zwischen Killern und Auftraggebern her und arbeiten die Strategie aus. Die werden nur selten gefasst. Und schliesslich die dritte Stufe, die grossen Auftraggeber. Sie geben nur das Geld und werden nie belangt. Die Polizei wagt sich an die nicht ran. Ja, sie wird von denen bezahlt.»

Hier in der Gegend sei das vor allem der Grossgrundbesitzer Gilsao, erklärt sie – nicht ahnend, dass sie ihn später am Tag noch sehen wird.

Santos steigt wieder ins Auto und fährt tiefer in den Amazonas hinein. Bei jedem überholenden Motorrad blickt sie argwöhnisch. So finden hier viele Auftragsmorde statt: Einer fährt, der Beifahrer schiesst.

Jedes Jahr gehen Regenwälder auf einer Fläche von 50’000 Quadratkilometern verloren.

Schliesslich erreicht sie ihr Ziel, Praia Alta, ein Schutzgebiet des Amazonas – zumindest sollte es das einmal sein. 22'000 Hektar Regenwald, die sich ihr Bruder und seine Mitstreiter vor zwanzig Jahren erkämpften, um ein naturgerechtes Leben im Amazonas zu führen: Kleinbauern bewahren den Regenwald, jeder Einzelne etwa 80 Hektar. Darauf ernten sie das, was der Amazonas hergibt – Früchte, Nüsse, Pflanzenöle –, und verkaufen die Produkte auf den lokalen Märkten. Keine Viehhaltung im grossen Stil, keine Plantagen, keine Gifte, kein Bohren nach Öl und Gold. Es ist: eine Lösung für den Amazonas.

Das Modell hat Chico Mendez entwickelt, Brasiliens bekanntester Umweltschützer. Neben den 690 Reservaten der Indigenen, die den Regenwald am besten erhalten, sah er die Naturschutzgebiete der Kleinbauern und Sammler als eine zweite Möglichkeit, um ein Leben in Harmonie mit der Natur zu führen und den Amazonas zu bewahren. Jedes Jahr gehen Regenwälder auf einer Fläche von 50’000 Quadratkilometern verloren. Besonders dramatisch ist der Verlust im ersten Regierungsjahr Bolsonaros – 30 Prozent höher als im Vorjahr.

Auch Chico Mendez wurde ermordet, 1988, erschossen vom Sohn eines Grossgrundbesitzers. Laut der katholischen Organisation CPT, die die Todesfälle registriert, wurden allein im Staat Pará in vierzig Jahren neunhundert Umweltaktivisten ermordet. Es ist so etwas wie das Gesetz des Landes: Wer den Kampf für den Amazonas führt, wird bedroht oder ermordet.

Wer nur eine Stunde durch den Amazonas geht, versteht die Macht dieses Urwalds, die Kraft, die Magie.

Santos tritt in den Regenwald ihres ermordeten Bruders, 80 Hektar dichter Dschungel. Sie klettert auf einen Kakaobaum, pflückt die gelben Früchte und lutscht das süsse Fruchtfleisch vom Kern. Sie sammelt Paranüsse, die sie isst und deren Schale sie später für das Feuer zum Kochen nutzt. Sie bewundert einen zehn Meter langen rostbraunen Hügel: einen Bau der Riesenameisen. Wer nur eine Stunde durch den Amazonas geht mit seinen betörenden Gerüchen, Hunderten Grüntönen, Tausenden von Kräutern, Blumen und Geräuschen, versteht die Macht dieses Urwalds, die Kraft, die Magie, eine geradezu spirituelle Energie.

Santos bleibt an einem sechshundert Jahre alten Paranussbaum stehen, der einen eigenen Mikrokosmos bildet; in seinem Schatten wachsen Cupuaçubäume und Farne und etwas weiter an einer Wasserstelle Açaipalmen. Es ist der Platz, wo sie Ruhe findet, Halt und Schutz, «der einzige Ort, wo ich mich wirklich sicher fühle».

«Ihr Europäer macht euch mitschuldig an einem Verbrechen.» Claudelice Santos

Nur eine Woche zuvor war sie in die Hauptstadt Brasilia geflohen. Nach den Morddrohungen hatte sie dort Unterschlupf gesucht. Sie nutzte den Aufenthalt, um den Botschaftern und einer Delegation des Europäischen Parlaments von der Notlage zu berichten. «Ich habe sie angefleht, den Freihandelsvertrag zwischen der EU und Brasilien so nicht zu unterzeichnen. Ohne Androhung von Sanktionen wird Bolsonaro den Amazonas den Grossgrundbesitzern überlassen. Ihr Europäer macht euch mitschuldig an einem Verbrechen.»

Sie will das den Europäern auch direkt sagen – als eine der Finalistinnen für den Sacharow-Preis ist sie zur Preisverleihung am 18. Dezember nach Strassburg eingeladen.

Hier im Reservat Praia Alta recherchiert Santos akribisch, welcher Farmer in der Gegend die Wälder rodet, wer die Eindringlinge sind, und erstattet Anzeige bei der Umweltbehörde IBAMA und der Polizei. Allerdings wird IBAMA gerade von Bolsonaro entmachtet, er bezeichnet die Behörde abfällig als Strafzettel-Industrie. «Die IBAMA-Leute trauen sich nicht mehr raus. Ihre Autos werden abgefackelt. Sie haben Angst vor den Holzfällern. Und sie wissen auch, dass sie vom Präsidenten keinen Rückhalt zu erwarten haben.»

Anzeigen bei der Polizei haben noch weniger Sinn, hat sie festgestellt, denn die wird direkt von der Industrie bestochen. «Aber wir wollen, dass die Taten aktenkundig sind. Damit der Staat in zehn Jahren nicht sagen kann: Die Anzeigen hat es nicht gegeben. Es sind Verbrechen an der Natur. Darauf steht laut Gesetz Gefängnis.» Sie hofft auf den Tag, an dem die Gräueltaten aufgeklärt werden – wie Genozide, wie Diktaturen. Der Tod des Amazonas.

Die Anzeigen schickt sie auch hinaus an die Welt. Sie will den Staat Brasilien vor ein internationales Gericht bringen, auch den Mord an ihrem Bruder. Wenn Brasilien kein Interesse an der Aufklärung hat, dann hoffentlich die Welt. Es ist ihr Modell für die Rettung des Amazonas: local and global. Die Aktivisten vor Ort gemeinsam mit der Welt.

Die Umweltaktivistin inmitten einer Brandrodungsfläche im Regenwald von Amazonien. Foto: João Pina

Ihre Recherchen führen Santos zu einer Hütte mitten im Regenwald, zu Laisa Sampaio, der Schwester ihrer ermordeten Schwägerin. Auch sie hat ein eigenes Stück Regenwald, 70 Hektar, die sie beschützt. Gemeinsam mit fünfzehn anderen Frauen produziert sie in einer Kooperative Öle aus Kokos, Seifen aus Paranüssen – ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell für den Amazonas. Gleichzeitig sind diese Frauen die Frontkämpferinnen, sie leisten die Recherche, spionieren Farmer aus, erstatten Anzeigen.

Als sie hier vor zwanzig Jahren das Schutzreservat gründeten, waren sie achtzig Mitglieder. Viele begannen als Umweltschützer und verfielen dann der Versuchung des Geldes. Heute sind auch Farmer unter ihnen, wie Gilsao, die Grundstücke der Nachbarn aufkaufen und den Wald ungeachtet der Verbote grossflächig abholzen. Nur noch 20 Prozent der Fläche sind heute Regenwald.

Auch das gehört zur Wahrheit: Die Gefahr kommt auch von innen. Nicht nur Bergbaukonzerne wie Vale zerstören die Natur, nicht nur Holzfäller, Staudämme, Goldgräber. Auch Mitglieder in Schutzgebieten gründen Rinderfarmen und Sojafelder und verkaufen Sojaernten an JBS, den weltweit grössten Fleischkonzern. Hier ist Brasilien tatsächlich Weltmeister: in der Fleischproduktion; im Sojaanbau; im Abholzen der Wälder.

Laisa Sampaio und ihr Mann bereiten Açai zu, jene Frucht aus dem Amazonas, die es in der Welt zur Trendspeise geschafft hat. «Sollen wir es ihr sagen?», fragt Laisa. Ihr Mann nickt. «Es gab zwei weitere Morde», sagt sie. «Vor einer Woche wurde ein Mann tot in einem Feld aufgefunden. Kurz davor ein anderer. Gilsao soll hinter den Morden stecken.»

Santos nickt nachdenklich. Sie ist sich sicher: Es ist derselbe Gilsao, der als Handlanger hinter der Ermordung ihres Bruders stecke und sie selber mit dem Tod bedrohe. «Der fühlt sich unantastbar», sagt sie. Doch eines Tages, hofft sie, wird sie ihn überführen.

Auf der Rückfahrt sieht sie an einem Strassenstand einen grossen Mann, schon älter, das Haar ergraut, den Grossgrundbesitzer Jenivaldo Oliveira, genannt Gilsao. Dies ist sein Wachpunkt, die Einlasskontrolle ins Reservat. Sie zuckt und blickt starr nach vorn.

Für den Rest der Fahrt bleibt sie still, wütend und ängstlich zugleich, bis sie bei Anbruch der Dunkelheit Marabá erreicht. Am Horizont zeigt sich ein roter Streifen – die untergehende Sonne über dem Rio Tocantins, könnte man meinen. Aber es sind die Flammen einer grossflächigen Brandrodung, und für einen Moment erscheint es, als brennten Erde und Himmel zugleich.

Das fehlte bisher im Kampf für den Amazonas: Anwälte, Biologen, Webdesigner, Geologen.

Was ihr da noch Hoffnung gibt? «Der Widerstand», sagt Santos. Einige Tage später geht sie zu ihrem Juraseminar an der Universität Marabá, sie studiert im vorletzten Semester. Der Kurs hat den Titel«Landrechte». Hier wird eine neue Generation von Anwälten ausgebildet, die die Rechte der Landlosen, Indigenen und Naturschützer verteidigen. Das fehlte bisher im Kampf für den Amazonas: Anwälte, Biologen, Webdesigner, Geologen.

Die Idee dazu hatte ein Mann der Kirche, Batista Gonçalves, ein kleiner, bedächtiger Mann, 55, die Spitze der Widerstandsbewegung im östlichen Amazonasgebiet. Der Katholik kam vor dreiundzwanzig Jahren nach Marabá, nach einem Massaker an Landarbeitern – und blieb. Er sieht sich in der Tradition der Nonne Dorothy Stang, die dreissig Jahre lang für die Rechte der Indigenen kämpfte. Auch sie wurde ermordet, 2005 in Pará, Landräuber töteten sie mit vier Kopfschüssen.

Batista empfängt uns in einem langen Saal, dem Quartier der katholischen «Kommission für Landpastorale» (CPT). «Das Gebäude hier wurde mit den Entschädigungszahlungen eines verurteilten Grossgrundbesitzers gekauft», sagt er. «Er hatte Sklavenarbeit betrieben, ein grosses Problem hier in der Gegend. Seit Bolsonaro das Arbeitsministerium aufgelöst hat, ist die Sklavenhaltung auf den Fazendas noch einmal gestiegen.»

«Die Brandrodungen nehmen zu, auch Morddrohungen und Straflosigkeit.»Batista Gonçalves

Marabá ist das Ground Zero des Amazonas, erklärt er, das Tor zum Wilden Westen, das Muster für Bolsonaro und die Industrie dafür, wie es überall einmal aussehen soll: Der Regenwald in der Region ist nahezu komplett abgeholzt, das Land aufgeteilt zwischen Bergwerk-, Soja- und Fleischindustrie. Jetzt wurde auch der Anbau von Zuckerrohr zugelassen – «der Todesstoss», sagt Batista. «Die Brandrodungen nehmen zu, auch Morddrohungen und Straflosigkeit. Und die Regierung liefert die Anreize zu den Verbrechen, das muss man sich einmal vorstellen. Die Invasoren des Amazonas haben nun freie Hand.»

Batista war gerade in Brasilia zu Treffen mit internationalen Delegationen und musste feststellen: «Die Franzosen helfen uns im Kampf. Die Deutschen nicht genügend. Es ist merkwürdig: Das Gewicht, das sie in Europa haben, setzen die Deutschen hier nicht um. Dabei kann nur internationaler Druck uns retten. Die USA unter Trump haben kein Interesse. Es liegt in der Hand der Europäer.»

Das deutsche Aussenministerium betont auf Anfrage, dass die Bundesregierung den notwendigen Schutz von Umweltschützern gegenüber der brasilianischen Regierung regelmässig und auf verschiedenen Ebenen thematisiere. Der Schutz des Amazonasgebietes sei eine Menschheitsaufgabe.

«Wir mussten schon viele vom Tod bedrohte Umweltschützer fortbringen. Genau das will der Feind.»Batista Gonçalves

Claudelice Santos sitzt Batista gegenüber. In der Hand hält sie die letzten Morddrohungen, die eingegangen sind, den Zettel mit dem Aufdruck: «Ich töte den Rest.» Sie haben die Beweisstücke weitergegeben an die Staatsanwaltschaft, aber Batista macht sich keinerlei Illusionen: «Die werden nichts unternehmen.»

«Im Fall Claudelice müssen wir uns jetzt entscheiden», sagt er. «Wir mussten schon viele vom Tod bedrohte Umweltschützer fortbringen. Genau das will der Feind. Wir aber brauchen sie hier im Kampf. Doch natürlich brauchen wir sie lebendig.» Das ist jetzt die Frage: Exil oder nicht? Batista scheint unentschlossen. Santos atmet tief durch.

Im Januar, so entscheidet sie, wird sie erst einmal gehen. Sie will ihre beiden Töchter in Sicherheit bringen, in eine Stadt an der Küste. Sie will endlich wieder schlafen können, nicht in ständiger Angst leben – und für einen Moment klingt es wie ihre Rettung. Ein neues Leben. Aber dann sagt sie: «Nur zwei Monate. Dann kehre ich zurück. Ich werde den Kampf hier nie aufgeben.»