Gruppenfoto aus Weissem Haus löst Shitstorm aus

US-Präsident Donald Trump steht erneut in der Kritik. Diesmal allerdings nicht wegen eines Skandals in seinem Privatleben oder einer politischen Entscheidung, sondern wegen eines Fotos.

Das Weisse Haus hat ein Bild des Präsidenten mit den Frühlings-Praktikanten veröffentlicht. Schnell merkten einige User, dass der Grossteil der Personen weiss ist. Der Vorwurf wurde laut, es würden fast ausschliesslich hellhäutige Praktikanten eingestellt.

Clearly taking the “white” in White House too far, @realDonaldTrump. https://t.co/OfkERHAhgT — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 31. März 2018

«Andererseits ist es möglich, dass Menschen mit anderer Hautfarbe nicht wild darauf waren, in Trumps Weissem Haus zu arbeiten. Laut einer Gallup-Umfrage sind die Beliebtheitswerte des Präsidenten bei Menschen mit anderer Hautfarben und Jungen am niedrigsten», schreibt die «Washington Post».

Besonders vernichtend ist ein Vergleich mit den Praktikanten unter Trumps Vorgänger Barack Obama.

Let’s play “Spot the Difference “ Obama’s White House interns vs trumps pic.twitter.com/NGCsPI5ltO — #SouthernAgainstTrump ???? (@CagleForest) 26. Januar 2018

Looks about white to me. — Audra McDonald (@AudraEqualityMc) 30. März 2018

The White House intern photo is like a Where’s Waldo for a non-white person—in a country that is about 40% non-white. pic.twitter.com/UiBLewAurE — Brian Klaas (@brianklaas) 31. März 2018

