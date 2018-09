«Ich bin heute nicht hier, weil ich hier sein will – ich habe Angst»

Die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford sagt im US-Senat zur ihrer Anschuldigung der versuchten Vergewaltigung gegen den Richterkandidaten Brett Kavanaugh aus. Sie halte es für ihre «staatsbürgerliche Pflicht», über den sexuellen Angriff zu berichten, den Kavanaugh im Jahr 1982 auf sie verübt habe, sagte die 51-Jährige zu Beginn ihrer Anhörung durch den Justizausschuss.

Nach ihrem Eingangsstatement soll die Wissenschaftlerin von einer auf Verfolgung sexueller Gewalttaten spezialisierten Staatsanwältin befragt werden. Danach sollen Aussage und Befragung Kavanaughs folgen, der die Anschuldigungen energisch zurückweist.

«Ich lege meine Arme um dich»

Der Jurist wird mittlerweile von mindestens drei Frauen der sexuellen Übergriffe beschuldigt. Eine dieser Frauen, die vom selben Anwalt vertreten wird, ist Deborah Ramirez. Über Twitter liess sie Ford in einer bewegenden Nachricht Ford ihre Unterstützung zukommen.

From Debbie Ramirez: "Thinking of you today, Christine. They want us to feel alone and isolated but I’m there wrapping my arms around you and I hope you feel the people of this nation wrapping their arms around all of us. Holding you up in spirit."