Nach dem Gasmasken-Stunt muss er jetzt in Quarantäne

Der Republikaner Matt Gaetz fällt in der US-Politik immer wieder mit ungewöhnlichen Aktionen auf. Während des Impeachment-Verfahrens störte der Kongressabgeordnete mehrfach geheime Anhörungen, einmal indem er sich unerlaubterweise in eine Sitzung schmuggelte und sich weigerte, wieder zu gehen, ein andermal führte er eine lärmende Gruppe seiner Parteikollegen medienwirksam vor die Türen des Geheimdienstausschusses und forderte lauthals Einlass. In den USA nennen Medien den Vertreter Floridas einen der «schamlosesten und loyalsten Unterstützer» von US-Präsident Donald Trump.

Und Gaetz sorgt weiter mit PR-Stunts für Aufmerksamkeit, so etwa letzten Mittwoch, als er im US-Kongress mit einer Gasmaske auftauchte. Er tweetete das Bild dazu gleich selber in die Welt und schrieb dazu, dass er sich auf die Abstimmung über die Zusatzfinanzierung für die Bekämpfung des Coronavirus vorbereite.

Reviewing the coronavirus supplemental appropriation and preparing to go vote. pic.twitter.com/wjJ4YY4VZz — Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) March 4, 2020

Die Maske hatte er nicht nur bei der Vorbereitung auf die Abstimmung an, sondern auch im Saal des US-Abgeordnetenhauses, wie andere Mitglieder des Kongresses bestätigten. Dort musste er seinen ungewöhnlichen Schutz aber wieder ausziehen, nachdem die Ordnungshüter des Parlaments ihn dazu aufgefordert hatten. Gaetz wähnte sich zwar zuerst im Recht, eine Maske anhaben zu dürfen, sah dann aber ein, dass es keine entsprechende Regelung gibt. Eine solche müsste aber eingeführt werden, sagte er der Website «The Hill».

Gaetz erinnert an Martullo-Blocher

Was Gaetz mit seiner Gasmasken-Aktion genau aussagen wollte, war nicht klar, der 37-Jährige lieferte zuerst keine weiteren Erklärungen. Beobachter und Demokraten warfen dem Republikaner deshalb vor, dass er sich über das Coronavirus lustig mache und so Präsident Trump unterstützen wolle, der die Epidemie als Medienhype ansehe. Es sei wohl kein Zufall, dass Gaetz genau während einer Abstimmung zum Coronavirus mit der Gasmaske im US-Kongress auftauchte, vermuteten auch mehrere Medien.

Aus Schweizer Sicht erinnert Gaetz an SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher, die letzte Woche mit einer Schutzmaske ins Parlament kam und sagte, dass sie niemanden anstecken wolle. Im Rat habe man ein erhöhtes Ansteckungsrisiko, und sie wolle sich nicht infizieren und die Krankheit schlimmstenfalls in ihren Betrieb weitertragen. Martullo-Blocher wurde wie Gaetz von den Parlamentsdiensten zum Ablegen der Maske oder zum Verlassen des Saals aufgefordert.

Video: Schutzmaske im Parlament

Die Bündner Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher trug zu Beginn der Frühjahrssession im Bundeshaus eine Schutzmaske. Video: SDA-Keystone (2. März 2020)

Der Republikaner aus Florida lieferte für seinen Masken-Stunt später eine ähnliche Erklärung wie Martullo-Blocher. Als Kongressabgeordneter sei er dem Coronavirus stärker ausgesetzt als viele andere in den USA, erklärte er «USA Today».

Er habe sich nicht über die Epidemie lustig gemacht, sondern im Gegenteil auf die Ernsthaftigkeit der Situation hinweisen wollen. Die Gefahr für den amerikanischen Kongress sei real, denn die Abgeordneten müssten viel reisen, überall Hände schütteln und würden immer wieder zu Selfies aufgefordert, bei denen sie auch Smartphones anderer Personen berührten, wie er einem Journalisten von TMZ sagte.

Woher er die Gasmaske hatte, wollte Gaetz nicht verraten. Er liess sich immerhin belehren, dass dieser Schutz gegen das Coronavirus kaum tauglich sei, zumal er die Maske zuerst auch falsch trug. Ein demokratischer Kollege und US-Veteran zeigte ihm dann, wie er sie richtig anziehen muss, gab Gaetz zu.

Doch auch das würde ihn kaum schützen, wenn es ihm darum gehen würde, wie «The Guardian» schreibt. Durch die Feuchtigkeit in der Luft und im Atem verliere die Maske mit der Zeit die Fähigkeit, die Mikroben rauszufiltern.

Seit Montag in Quarantäne

Auch wenn die Maske nur ein Aufmerksamkeits-Stunt war, stellt sich nun heraus, dass Gaetz mit seiner Warnung, dass nationale Politiker besonders gefährdet sind, durchaus recht hatte. Am Montag mussten zwei Republikaner in die Coronavirus-Quarantäne – Senator Ted Cruz und der Abgeordnete Paul Gosar. Beide hatten an einem Treffen konservativer Politiker einem Mann die Hand geschüttelt, der mittlerweile positiv getestet wurde. Kongressabgeordnete seien «menschliche Petrischalen», warnte Gaetz daraufhin erneut.

Und dann traf es auch ihn, denn auch Gaetz schüttelte elf Tage zuvor demselben Coronavirus-Infizierten die Hand. Am Montag hat sich der Republikaner deshalb selber in Quarantäne gesetzt und einen Virustest gemacht. Die Resultate werden am Mittwoch erwartet.

I should have the COVID-19 test results back tomorrow. Health officials maintain the risk to people I have been in contact with remains low. — Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) March 10, 2020

Mit Trump in der Air Force One

Eine grössere Bedeutung erlangt der Coronavirus-Verdacht bei Gaetz, weil er noch am Montag zusammen mit US-Präsident Donald Trump von Orlando nach Washington geflogen ist. Wie ein Video zeigt, fuhren die beiden bereits in der Präsidenten-Limo «The Beast» zum Flugzeug und stiegen nacheinander in die Air Force One ein.

Video: Trump nimmt Gaetz mit

Der US-Präsident und der nun Coronavirus-Isolierte Matt Gaetz steigen aus dem gleichen Auto aus und in die Air Force One ein. Video:

Gaetz erfuhr offenbar noch an Bord der Air Force One, dass er Kontakt mit einem Coronavirus-Infizierten hatte. Bis dahin hätte er den US-Präsidenten aber bereits angesteckt haben können. Trump hatte zudem Kontakt zu einem anderen Kongressabgeordneten, Doug Collins, der am konservativen Treffen demselben nun positiv getesteten Teilnehmer die Hand geschüttelt hatte.

Der Präsident wurde bisher aber nicht auf das Coronavirus getestet, wie seine Sprecherin Stephanie Grisham am Dienstagmorgen sagte. Er habe keinen Kontakt mit Corona-positiven Personen gehabt und zeige auch keine Symptome. Auch habe das Weisse Haus aufgrund der Vorfälle seine internen Verhaltensweisen nicht geändert, wie das viele Organisationen bereits getan haben. Es gebe keine Regeln, um den persönlichen Kontakt einzuschränken.

Corona-Toter in Florida

Im Wahlbezirk von Matt Gaetz, Okaloosa County im Florida Panhandle, starb derweil eine Person am Coronavirus. Viele Wähler forderten danach von ihrem Abgeordneten eine Entschuldigung für den Gasmasken-Stunt. Der 37-Jährige verweigerte das, ihm weht nun aber in seiner Heimat ein rauer Wind entgegen, republikanische Konkurrenten machen sich bereit, um Gaetz in den Vorwahlen als Kandidaten abzulösen. Die Kongressabgeordneten müssen alle zwei Jahre wiedergewählt werden, im konservativen Okaloosa County haben Demokraten traditionell keine Chancen.

Doch nicht nur die Maskenaktion macht Gaetz zu schaffen. 2017 war er der einzige Abgeordnete, der ein Menschenhandel-Gesetz abgelehnt hatte. Das Paket wurde von beiden Parteien ausgehandelt und im Senat ohne Gegenstimme durchgewinkt. Nur der frisch in das Repräsentantenhaus gewählte Gaetz lehnte es ab, weil er fand, es brauche nicht mehr staatliche Stellen, sondern weniger.

Im Internet wird er zudem immer wieder aufgrund einer Verhaftung von 2008 angefeindet. Ihm wurde vorgeworfen, dass er alkoholisiert Auto gefahren war, die Klage wurde aber nach kurzer Zeit fallen gelassen, unter anderem, weil der Polizist, der ihn angehalten hatte, wegen mehrerer Vergehen entlassen wurde. Weitere Vorfälle dieser Art, wie in sozialen Medien immer wieder kolportiert, gab es nicht.