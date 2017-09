Demonstranten stören Sitzung der Republikaner

Aktivisten, darunter einige in Rollstühlen, unterbrachen am Montag eine Sitzung des Finanzausschusses im Senat in Washington. Sie schafften es, eine hitzige Debatte über eine Gesundheitsreform zu stören.

Die Polizei schritt ein und brachte einige Demonstranten unter Gegenwehr aus dem Saal. Auch vor dem Raum hatten sich etliche Menschen versammelt, um gegen den Entwurf der Republikaner zu protestieren.

Die Protestierenden riefen: «Keine Einschnitte bei Medicaid. Rettet unsere Freiheit». Medicaid ist die Gesundheitsversorgung für Menschen mit geringem Einkommen.

Republikanern fehlt wohl die Mehrheit

Der Vorschlag der Senatoren Bill Cassidy und Lindsey Graham sieht vor, die Gesundheitsversorgung Obamacare durch ein neues System zu ersetzen.

Doch Gesundheitsgesetzentwurf ist vermutlich schon vor einer Abstimmung im Senat darüber gescheitert. Mit der Entscheidung von Senatorin Susan Collins am Montag, gegen die Massnahme votieren zu wollen, wird die Partei höchstwahrscheinlich nicht genug Stimmen zusammenbekommen, um das bestehende Gesundheitsgesetz «Obamacare» aufzuheben und zu ersetzen. Sie habe sich trotz eines Anrufs von US-Präsident Donald Trump gegen den Entwurf entschieden, sagte Collins vor Reportern, weil er verheerende Einschnitte in der Krankenversicherungsabdeckung für Arme und Menschen mit Behinderung bringe. Zuvor hatten sich bereits drei andere republikanische Senatoren gegen die Vorlage ausgesprochen.

Es ist unklar, ob der republikanische Mehrheitsführer in der Kongresskammer, Mitch McConnell, nun noch zu einem Votum laden wird. Die republikanischen Senatoren haben lediglich eine Mehrheit von 52 zu 48 Stimmen und dürfen sich im Senat maximal zwei Gegenstimmen aus dem eigenen Lager erlauben. Da alle Demokraten im Senat gegen den Entwurf stimmen dürften, wird den Republikanern wahrscheinlich die Mehrheit fehlen, um ihn durchzubringen. (roy/sda)