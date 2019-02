Sarah Sanders: «Gott wollte, dass Donald Trump Präsident wird»

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Sarah Sanders, sieht den Wahlsieg ihres Chefs Donald Trump als gottgewollt an. «Ich denke, Gott ruft uns alle, um verschiedene Rollen zu verschiedenen Zeiten einzunehmen, und ich denke, er wollte, dass Donald Trump Präsident wird», sagte die 36-Jährige in einem Interview, aus dem der christliche Sender CBN am Mittwoch vorab Auszüge veröffentlichte.

Sie denke, Trump habe einen grossartigen Job gemacht, indem er viele Dinge unterstützte, die Gläubigen wichtig sind, sagte Sanders weiter.

Shutdown schadete Trump

Sanders ist die Tochter des TV-Pastors Mike Huckabee. Der Ex-Gouverneur von Arkansas ist ein Idol der religiösen Rechten. Evangelikale Gläubige bilden eine wichtige Wählergruppe für den Präsidenten, der bis zu seiner Wahl im November 2016 nicht gerade zu ihrer typischen Klientel gehörte. Die strenggläubigen Christen treten etwa gegen die Homo-Ehe und gegen das Recht auf Abtreibung ein.

Laut den neusten Umfragewerten sind bloss 39 Prozent der US-Wähler zufrieden mit der Arbeit des Präsidenten. Lag die Zustimmung Ende Oktober noch bei mehr als 43 Prozent, fielen die Zustimmungswerte seit dem 22. Dezember, als der längste Shutdown der US-Geschichte begann, zusehends.

Selbst bei Hardlinern, die um jeden Preis auf dem Bau der Grenzmauer zu Mexiko bestehen, gilt Trump seit seinem Rückzieher im Streit mit den Demokraten als einer, der seine Versprechen bricht. Obwohl er schrieb, die Aufhebung des Shutdown sei «in keinster Weise ein Zugeständnis», vermag er selbst viele seiner Stammwähler nicht zu überzeugen.

(oli/afp)