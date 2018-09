Jetzt spricht Trump vor der UNO

In New York hat am Dienstag um 15.00 Uhr (Schweizer Zeit) die alljährliche Generaldebatte der Vereinten Nationen begonnen, an der Staats- und Regierungschefs aus aller Welt teilnehmen. Der Streit um das im Mai von US-Präsident Donald Trump einseitig aufgekündigte Atom-Abkommen mit dem Iran zeichnet sich als eines der zentralen Themen der sechstägigen Debatte ab.

Auch die Zukunft des Bürgerkriegslandes Syrien und das nordkoreanische Atomprogramm dürften zentrale Themen der UN-Debatte werden, an deren Rande zahlreiche Konferenzen und bilaterale Treffen stattfinden.

Trump wie auch der iranische Staatschef Hassan Rohani gehören zu den Rednern am ersten Tag. Die Rede des US-Präsidenten hat um 16.40 Uhr Schweizer Zeit begonnen.

Trump hat dabei den Iran als «korrupte Diktatur» angeprangert. Er warf der Führung des Iran vor, «Chaos, Tod und Zerstörung» zu verbreiten. Die Staaten der Welt rief er auf, «das iranische Regime zu isolieren».

Der US-Präsident bekräftigt zudem seine massive Kritik an Deutschland wegen der Pipeline Nord Stream 2. Deutschland werde «total abhängig von russischer Energie werden, wenn es nicht sofort seinen Kurs ändert», sagte Trump. Die Leitung soll ab Ende 2019 russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren. (anf/sda/afp)