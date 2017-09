Trump droht mit totaler Vernichtung Nordkoreas

Zum Auftakt der UNO-Generaldebatte hat US-Präsident Donald Trump heute Nordkorea mit der «totalen Vernichtung» gedroht. Der einzig gangbare Weg sei das Ende des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms.

Nordkorea sei ein Land, das die Welt mit Atomwaffen bedrohe. «Die USA sind ein Land von grosser Stärke und Geduld», sagte Trump. Wenn die USA aber gezwungen würden, müssten sie Nordkorea zerstören. «Der Raketenmann ist auf einem selbstmörderischen Weg», sagte der US-Präsident in Bezug auf den nordkoreanischen Führer Kim Jong-Un. Die nordkoreanische Regierung bezeichnete er als «verkommenes Regime».

Trump bezeichnet Iran als Schurkenstaat

Trump attackierte auch den Iran scharf. Der Iran sei ein wirtschaftlich ausgelaugter Schurkenstaat und exportiere vor allem Gewalt, sagte Trump. Man könne dieses mörderische Regime nicht so weitermachen lassen.

Iran müsse endlich die Rechte seiner Nachbarn akzeptieren und sich konsequent gegen jede Form von Terrorismus stellen. Es gebe im Iran viele Menschen guten Willens, die einen Wechsel wollten. Sie müssten endlich gehört werden. Das internationale Atomabkommen mit dem Iran bezeichnete Trump erneut als einen der schlechtesten Verträge, die jemals abgeschlossen worden seien.

Des weitern wiederholte Trump seine Absicht, die Aussenpolitik an US-Interessen ausrichten zu wollen. «Als Präsident der Vereinigten Staaten werde ich Amerika immer an erste Stelle stellen», sagte Trump. Genauso sollten es auch andere Staats- und Regierungschefs tun, fügte er hinzu.

Kritik auch an Venezuela und Kuba

Trump übte auch Kritik an Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro. Maduro habe eine einst florierende Nation an den Rand des Zusammenbruchs gebracht und gewählten Volksvertretern die Macht geraubt, um seine eigene zu bewahren, sagte Trump. «Das venezolanische Volk hungert und sein Land bricht zusammen», sagte Trump. Diese Situation sei «völlig inakzeptabel». Seine Regierung habe harte Sanktionen gegen die venezolanische Führung erhoben und werde weitere Schritte ergreifen.

Trump teilte im Anschluss auch gegen Kuba aus, wo seiner Ansicht nach die «Korruption und ein destabilisierendes Regime» herrschten. Seine Regierung werde keine US-Sanktionen aufheben, bis es grundlegende Reformen auf der Karibikinsel gegeben habe, sagte er.

Appell an Sicherheitsrat

Zur Eröffnung der Generaldebatte warnte auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres vor der Gefahr eines Krieges mit Nordkorea. Der Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm müsse mit politischen Mitteln gelöst werden, mahnte Guterres in New York.

Er appellierte an den UNO-Sicherheitsrat, geschlossen gegenüber Pyongyang aufzutreten. Nur die Geschlossenheit des mächtigsten UNO-Gremiums werde es ermöglichen, einen diplomatischen Weg für die Lösung der Krise zu finden, sagte Guterres vor rund 130 Staats- und Regierungschefs.

Guterres forderte auch erneut ein Ende der Gewalt gegen die Rohingyas in Burma. «Wir sind alle geschockt von der dramatischen Eskalation der konfessionsgebundenen Spannungen in Rakhine in Burma», sagte er.

Die Regierung von Burma müsse die Militäraktionen gegen die Rohingyas beenden und humanitäre Hilfe in die Region lassen. Zudem müsse der ungeklärte Status der Rohingyas dringend angegangen werden.

Verkleinerte Delegation Nordkoreas

Aus der ersten Reihe des Plenarsaals hat eine deutlich verkleinerte nordkoreanische Delegation die Rede von Trump verfolgt. Die Sitzplätze der Nordkoreaner in der ersten Reihe waren allerdings deutlich leerer als noch kurz zuvor bei der Rede des brasilianischen Präsidenten Michel Temer. Auf den beiden vorderen Plätzen sass niemand mehr, in der zweiten Reihe machte sich ein nordkoreanischer Vertreter eifrig Notizen. Kim Jong-Un selbst bleibt der Veranstaltung stets fern.

Die Sitzordnung der Vereinten Nationen während der jährlichen Generaldebatte hat ihre ganz eigenen Regeln: Jedes Jahr im Sommer wird eines der 193 Mitgliedsländer ausgelost, das dann vorne links im Plenarsaal sitzen darf. Danach geht es alphabetisch weiter.

In diesem Jahr wurde Tschechien (Czech Republic) ausgelost, darauf folgt im Alphabet der Vereinten Nationen Nordkorea (Democratic People's Republic of Korea). Deswegen durften die Nordkoreaner diesmal in der ersten Reihe, direkt vor dem Rednerpult sitzen.

Leuthard: «Die Chancen der Migration erkennen»

Bundespräsidentin Doris Leuthard hat in ihrer Rede vor der Generalversammlung für den neuen Migrationspakt stark gemacht. Mit diesem sollen die Herausforderungen der globalen Migration gemeistert werden. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg seien so viele Menschen auf der Flucht gewesen wie Ende des vergangenen Jahres, sagte Leuthard. «In Europa muss es uns gelingen, in Fragen der Migration eine solidarische Lösung zwischen den Ländern zu erreichen, und in Libyen müssen wir die politische Situation stabilisieren.» Die Schweiz setze sich dafür ein, dass der «Global Compact for Migration» nicht nur die Herausforderungen, sondern auch die Chancen der Migration auf internationaler Ebene behandle.

Beachtliche Fortschritte

Weiter sagte die Bundespräsidentin, die Menschheit habe im Kampf gegen Kernübel wie Hunger, extreme Armut und Bildungsferne seit dem Jahr 2000 beachtliche Fortschritte erzielt. Kein Land sei alleine in der Lage, Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart zu finden, sagte Leuthard. «Sie sind zu gross, zu komplex und machen nicht an Grenzen halt.»

Deshalb brauche es eine starke UNO. «Dass wir in einer Zeit leben, in der dies neuerlich betont werden muss, ist ein Warnzeichen», rief Leuthard in den UNO-Saal. Sie betonte die Bedeutung ständiger Investitionen in die UNO, um deren Handlungsfähigkeit zu erhalten. Die Schweiz werde die von Generalsekretär Guterres geplanten Reformen der Organisation in den Bereichen Frieden und Sicherheit, Entwicklung und Management unterstützen.

Stärkung der Prävention

Der Preis eines Konfliktes sei um ein Vielfaches höher als es die Kosten für dessen Vorbeugung seien – in humanitärer, wirtschaftlicher und finanzieller Sicht. Die Schweiz setze sich deshalb für die Stärkung der Prävention und der Mediationskapazitäten ein. Menschenrechte seien zentral für die Prävention.

Leuthard rief die UNO-Mitglieder dazu auf, den Schweizer «Appell vom 13. Juni» zu unterstützen. Dieser fordert eine stärkere Berücksichtigung der Menschenrechte in der Konfliktprävention. Damit ein Akteur erfolgreich Prävention betreiben könne, brauche er das Vertrauen der Menschen. «Sexuelle Ausbeutung und sexueller Missbrauch zerstören dieses Vertrauen. Die Schweiz unterstützt darum das Engagement des Generalsekretärs gegen jede Form von sexueller Ausbeutung», sagte die Bundespräsidentin.

Kritik an Trump

Die UNO habe in den letzten Jahren wichtige Weichen gestellt – so mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und dem Klimaabkommen von Paris. Doch der Erfolg der Programme werde an der Realisierung gemessen. Ohne seinen Namen zu nennen, kritisierte Leuthard auch den US-Präsidenten Donald Trump, der den Austritt der USA aus dem Pariser Abkommen angekündigt hat.

Extreme Wetterereignisse wie Hurrikane machten deutlich, dass das Pariser Klimaabkommen rasch umgesetzt werden müsse. Wissenschaftler gingen davon aus, dass Ereignisse dieser Art die neue Realität würden, wenn nicht gehandelt werde. «Ein Austausch mit der Wissenschaft erlaubt es uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Als politische Verantwortungsträger müssen wir unsere Entscheidungen auf gesicherte Erkenntnisse stützen», mahnte die Bundespräsidentin. Sie sagte weiter, die Schweiz sei überzeugt, dass eine Lösung für die Nuklearkrise mit Nordkorea nur durch einen diplomatischen Prozess gefunden werden könne. (nag/sda)