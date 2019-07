Trump einigt sich mit Demokraten auf Haushalt

US-Präsident Donald Trump hat eine längerfristige Haushaltseinigung mit den oppositionellen Demokraten erzielt. Die Übereinkunft soll milliardenschwere Mehrausgaben ermöglichen und eine erneute Haushaltssperre (Shutdown) verhindern.

Trump schrieb am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter, es sei ein «Kompromiss» mit den Anführer seiner Republikaner und der Demokraten in beiden Kongresskammern erreicht worden. Dies sei «ein grosser Sieg für unser grossartiges Militär und unsere Veteranen».

I am pleased to announce that a deal has been struck with Senate Majority Leader Mitch McConnell, Senate Minority Leader Chuck Schumer, Speaker of the House Nancy Pelosi, and House Minority Leader Kevin McCarthy - on a two-year Budget and Debt Ceiling, with no poison pills....