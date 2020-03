Trump rüstet zum Virus-Krieg

Donald Trump stellt seine politischen Truppen unter ein neues Kommando. Am Freitagabend ernannte der US-Präsident den Abgeordneten Mark Meadows zum neuen Stabschef. Der 60-jährige Repräsentant aus North ­Carolina, ein überzeugter Konservativer und glühender Verfechter der Trump-Revolution, steht dem Präsidenten persönlich nahe. Als vierter Stabschef soll er Trumps Team durch die kommenden Kämpfe führen.

Meadows’ amtierender Vorgänger Mick Mulvaney wird für seinen 14 Monate langen Dienst mit einem bequemen Auslandposten als Sondergesandter für Nordirland entschädigt. Mulvaney hat mit seiner lockeren Zunge im ­Impeachment-Zusammenhang der Sache des Präsidenten einigen Schaden zugefügt. Angeblich liess er in den letzten Monaten die ­Zügel schleifen.

Neuer Stabschef: Mark Meadows ist ein überzeugter Konservativer. (Reuters/Erin Scott/Archiv)

Zuoberst auf Meadows’ Prioritätenliste steht vorerst nicht der Kampf und die Wiederwahl. Trump versuchte in der vergangenen Woche zwar noch, die Demokraten mit dem Vorwurf politischer Machenschaften zu beschämen, um den ihm genehmeren Gegner Bernie Sanders zu stützen. Letzte Umfragen legen indessen nahe, dass Ex-Vizepräsident Joe Biden, der Kandidat des gemässigten Parteiflügels, in der nächsten Vorwahlrunde am Dienstag einen kaum mehr einholbaren Vorsprung erzielen wird.

Der Präsident prahlt damit, dass er alles kapiere

Zunächst ist Trumps gefährlichster Gegner das Coronavirus. Bis gestern breitete sich die Epidemie auf die Hälfte der 50 Gliedstaaten aus. Gezählt wurden über 330 bestätigte Infektionen, und nach zwei Todesfällen in Florida, den ersten an der Ostküste, kletterte die Zahl der Coronavirus-Toten landesweit auf 17.

Mit einer Reihe von Auftritten versuchte die Trump-Regierung, die politische Bedrohung abzuwehren, die mit jedem neuen Corona-Fall ansteigt. Am Freitagnachmittag machte der Präsident zuerst einen Trost- und Ermutigungsbesuch in der von einem Wirbelsturm verwüsteten Region in Tennessee. Dann inspizierte er das Zentrum für die Bekämpfung und Vorbeugung von Krankheiten (CDC) in Atlanta. Die rote Golfmütze mit der Aufschrift «Keep America ­Great» noch aufgesetzt, zeigte sich Trump im Labor neben seinem Gesundheitsminister, dem CDC-Direktor, dem Gouverneur von Georgia und medizinischen Fachleuten.

Dabei sorgte Trump für Verwirrung, indem er die beabsichtigte Botschaft unterhöhlte, seine Regierung habe alles im Griff. Faktisch inkorrekt erklärte er, dass alle, die sich auf das Coronavirus ­testen wollten, dies auch könnten. Dann erging er sich im Selbstlob über sein eigenes Wissenschaftsverständnis. «Ich liebe diese Dinge, ich kapiere sie wirklich», prahlte er.

Fehlerhafte Test-Kits verschärften das Problem

Die Aufgabe des politischen Aufwischers übernahm wenig später Vizepräsident Mike Pence. Als Leiter des Coronavirus-Krisenstabs schlug er vor der Presse einen ruhigen Ton an und demonstrierte mit seinem Team Geschlossenheit. Pence räumte ein, dass die erste Million Tests erst Anfang nächster Woche vorliegen würden.

Im Vergleich zu anderen Ländern brauchten die USA lange für den Aufbau einer leistungsfähigen Test-Infrastruktur. Wie «Politico» ermittelte, wollten die US-Gesundheitsbehörden aus ungeklärten Gründen vorliegende Tests der Weltgesundheitsorganisation nicht übernehmen. Das CDC bestand darauf, eigene Test-Kits zu entwickeln. Weil diese zu Beginn fehlerhaft waren, kam es zu weiteren Verzögerungen. Womöglich konnte sich die Covid-19-Epidemie deswegen schneller ausbreiten.

Wie in allen betroffenen Ländern ist die Unsicherheit in den USA gross. Vor dem Hintergrund des Test-Fiaskos und den chaotischen Neigungen der Trump-Regierung fürchten viele Menschen, das Gesundheitssystem werde von Covid-19 rasch überfordert sein. Gegen eine solche Katastrophe wären Sprüche des Präsidenten wirkungslos.



