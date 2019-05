Trump schickt Kriegsschiff in Nahen Osten

Die USA verstärken wegen des Konflikts mit dem Iran ihre Militärpräsenz im Nahen Osten. Wegen der erhöhten Gefahr eines iranischen Angriffs werde ein Kriegsschiff und ein Flugabwehrraketensystem in die Region verlegt, teilte das US-Verteidigungsministerium am Freitag in Washington mit.

Die USA hatten vor einigen Tagen bereits einen Flugzeugträger und mehrere B-52-Langstreckenbomber dorthin geschickt. (sep/AFP)