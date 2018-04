Trump und Macron pflanzen eine Eiche

US-Präsident Donald Trump hat seinen französischen Kollegen Emmanuel Macron im Weissen Haus empfangen. Macron ist der erste ausländische Gast, für den Trump seit Beginn seiner Amtszeit einen offiziellen Staatsbesuch abhält. Diese Art von Visite ist mit besonderem protokollarischen und zeremoniellen Aufwand verbunden.

Der US-Präsident revanchiert sich damit für seinen pompösen Empfang im vergangenen Sommer in Paris. Dabei hatte Macron seinem US-Gast ein Galadinner mit den Ehefrauen im Eiffelturm geboten.

French Pres. Emmanuel Macron and his wife, Brigitte, joined Pres.Trump and first lady Melania Trump to plant a tree on the White House's South Lawn. The European sessile oak, which comes from the site of the Battle of Belleau Wood, is a gift from Macron. https://t.co/iM1crY7RiU pic.twitter.com/atNmslrMWA