USA erklären Raúl Castro zur Persona non grata

Die USA haben gegen den früheren kubanischen Präsidenten Raúl Castro und seine Kinder Einreiseverbote verhängt. Das US-Aussenministerium begründete das in einer Mitteilung am Donnerstag mit Castros Beteiligung an «groben Menschenrechtsverletzungen».

Als Chef der Kommunistischen Partei des Karibikstaates stehe er einem System vor, in dem Tausende Kubaner willkürlich festgenommen würden und es mehr als 100 politische Gefangene gebe.

Als Vorsitzender der Streitkräfte sei der Bruder des gestorbenen Revolutionsführers Fidel Castro zudem durch das Stützen des Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro, an Menschenrechtsverletzungen dort mitschuldig.

«Die Missachtung der Menschenrechte und der Gebrauch von Gewalt durch das kubanische Regime, um das frühere Maduro-Regime zu stützen, sind für die andauerenden Krisen auf Kuba und in Venezuela verantwortlich», twitterte US-Aussenminister Mike Pompeo.

