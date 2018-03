US-Lehrer verletzt Schüler mit Waffe

Ein Lehrer in Kalifornien hat in einer Unterrichtsklasse für öffentliche Sicherheit versehentlich einen Schuss abgegeben. Die Kugel aus seiner Waffe sei in die Decke des Klassenzimmers eingedrungen, berichteten US-Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei.

Drei Schüler seien durch herabfallenden Schutt und Kugelsplitter leicht verletzt worden, hiess es. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag in einer High School in dem Ort Seaside bei Monterey. Der Lehrer, der auch Reservepolizist ist, sei beurlaubt worden, sagte Polizei-Chef Brian Ferrante der «New York Times». Der Vorfall werde untersucht.

17 Schweigeminuten für Florida

Schüler in den USA hatten am Mittwoch der Opfer des Schul-Massakers von Florida vor einem Monat gedacht und gegen Waffengewalt protestiert. In zahlreichen Schulen im ganzen Land stand der Unterricht in Erinnerung an die 17 Opfer 17 Minuten lang still.

Mitte Februar hatte ein 19-Jähriger an einer Schule in Parkland (Florida) 14 Schüler und drei Erwachsene erschossen. Nach dem Massaker formierte sich eine lautstarke Protestbewegung, die härtere Waffengesetze fordert. (sep/sda)