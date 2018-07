«Ups, jetzt hat der Geheimdienst die Lichter ausgeschaltet»

Kleine Panne bei Donald Trumps Presseerklärung zum Helsinki-Gipfel mit Wladimir Putin. Just als der US-Präsident zur grossen Kehrtwende ansetzte, ging das Licht aus. «Lasst mich damit beginnen, zu sagen, dass ich den amerikanischen Geheimdienstbehörden mein volles Vertrauen und meine Unterstützung gebe», begann Trump – und dann wurde es dunkel im Kabinettsraum. Der Präsident nahm es mit Humor: «Ups, jetzt haben sie gerade die Lichter ausgeschaltet – das waren wohl die Geheimdienstbehörden.»

Die kleine Panne sorgte für einen heiteren Moment bei einer sonst eher verkrampften Presseerklärung. Der US-Präsident bemühte sich um Schadensbegrenzung nach seinem Auftritt in Helsinki, der in den USA parteiübergreifende Kritik ausgelöst hatte. Trump schob seine Aussage vom Vortag auf einen vermeintlichen Versprecher. Als er tags zuvor an der Seite des russischen Präsidenten gesagt hatte, er sehe keinen Grund, warum Russland verantwortlich für die Einmischung in die US-Wahlen sein sollte, sei schlicht ein Wort vergessen gegangen. «Ich wollte sagen, ich sehe keinen Grund, warum Russland nicht verantwortlich gewesen sein sollte.»

Der Grund für die Lichtpanne ist gemäss den Journalisten im Raum Stabschef John Kelly. Er habe versehentlich den Schalter betätigt, erklärt der Fotograf der «Washington Post» auf Instagram.

(mch)