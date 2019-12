«Vielen Dank an die Schweiz»: Iran und USA tauschen Gefangene aus

Die USA und der Iran haben zwei Gefangene ausgetauscht. Der Sino-Amerikaner Xiyue Wang, der 2016 im Iran festgenommen und später wegen Spionage angeklagt wurde, sei frei, hiess es am Samstag in iranischen Regierungskreisen. Die Regierung in Washington habe im Gegenzug dafür den iranischen Professor Massud Soleimani auf freien Fuss gesetzt. US-Präsident Donald Trump bestätigte die Freilassung Wangs.

Beide Männer würden in ihre Heimatländer zurückgeflogen, hiess es weiter. Wie die New York Times berichtet, wurde Xiyue Wang mit einer Maschine des Bundes von Teheran nach Zürich gebracht. In Kloten soll er von einen US-Sonderbeauftragten des Aussenministeriums im Empfang genommen worden sein.

We will not rest until we bring every American detained in Iran and around the world back home to their loved ones. We thank the Swiss government for facilitating the return of Mr. Wang, and are pleased the Iranian government has been constructive in this matter. (2/2)