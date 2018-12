Was steckt hinter Michael Cohens Wandlung?

Er machte Schlagzeilen, weil er für Donald Trump zu sterben gewillt war. Michael Cohen war Trumps Ausputzer, sein Anwalt und Consigliere. Er betrachtete sich der Familie des Immobilienmoguls zugehörig.

Als «enttäuschend» bezeichnete es Cohen im September 2017, dass er «seit mehreren Wochen» nicht mit dem Präsidenten geredet hatte. Und er fühlte sich «schuldig», dass sein Idol «fast ganz allein» in Washington war. Nichts davon ist übriggeblieben, seit Cohen im August bei New Yorker Strafverfolgern ein Geständnis ablegte und unter anderem zugab, 2016 Schweigegelder an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels und ein ehemaliges Playboy-Model gezahlt zu haben. Beide behaupteten, sie hätten Affären mit Donald Trump gehabt. Cohen sagte, er habe auf Weisung Trumps gehandelt.

70 Stunden lang ausgesagt

Am Donnerstag zündete der Anwalt eine weitere Bombe: Trump habe bis weit in den Wahlkampf 2016 versucht, mit dem Kreml den Bau eines Trump Towers in der russischen Hauptstadt auszuhandeln. Sowohl Cohen als auch der Präsident und diverse Familienangehörige hatten stets behauptet, das Projekt sei bereits im Januar 2016 zu den Akten gelegt worden.

Diesmal bekannte sich Cohen bei Russland-Sonderermittler Robert Mueller schuldig, dem er seit September freiwillig und ohne eine Kronzeugenregelung mindestens 70 Stunden Rede und Antwort über Trumps vermeintliche Verstrickungen mit Moskau stand.

Für den Präsidenten ist die Gesprächsbereitschaft seines einstigen Mitarbeiters höchst gefährlich: Cohens Aussagen könnten mehrere Trump-Insider des Meineids überführen und Licht in die Russland-Affäre bringen. Schon erklärte Adam Schiff, der designierte demokratische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, man werde nach Cohens Geständnis die Einvernahmen von Trump-Mitarbeitern auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen.

Trumps Illoyalität

Was aber bewog den ehemaligen Trump-Vertrauten zu seiner Kehrtwendung? Zum einen war es sein Vater, ein Holocaust-Überlebender, der den Sohn drängte, den Namen der Familie zu retten und sich den Ermittlern zu offenbaren. Trump half nach, als er Cohen in typischer Manier hängenliess, sobald es für den Anwalt brenzlig wurde. Der Präsident kennt keine Loyalität, stets ist er sich selbst der nächste.

Dass Cohen eine Gefängnisstrafe erwartet, wird ihn obendrein bewogen haben, die Seiten zu wechseln. Er wollte, sagen New Yorker Freunde, ein neues Leben beginnen. Der Werbe-Manager und TV-Moderator Donny Deutsch ist einer dieser Freunde und sprach mit Cohen vor wenigen Tagen. «Er ist ein anderer Mensch geworden, er weiss, dass er Fehler begangen hat», sagt Deutsch.

Aufruf zur Unterstützung für Demokraten

Cohen hoffe, die Geschichte werde ihn «mit John Dean» vergleichen. Als Rechtsbeistand Richard Nixons war Dean Kronzeuge bei der Watergate-Untersuchung und besiegelte das Schicksal des Präsidenten.

Cohen könnte eine ähnliche Rolle spielen, sofern sein Wissen justitiabel ist. Seine Wandlung ist inzwischen komplett: Vor den Kongresswahlen Anfang November rief er zur Unterstützung der Demokraten auf. Die Wahl sei «die wichigste Stimmabgabe unseres Lebens», twitterte Cohen.

Der Präsident weiss um die Gefahr, die ihm von Cohen droht. Sein einstiger Weggefährte sei nicht sonderlich intelligent und dazu eine «schwache Person», sagte Trump am Donnerstag. Michael Cohen dürfte es egal sein. Übernächste Woche wird ein Richter das Strafmass gegen ihn verhängen. (Redaktion Tamedia)