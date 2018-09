Dritte Frau will Opfer bei Party mit Kavanaugh gewesen sein

Eine dritte Frau erklärte nach Angaben ihres Anwalts, dass sie Zeugin von sexuellen Übergriffen durch Brett Kavanaugh gewesen und selbst Opfer einer Gruppenvergewaltigung in den 80er Jahren bei einer Party in Maryland gewesen sei, bei der auch der heutige Richter anwesend gewesen sei.

Die neue Kavanaugh-Anklägerin, Julie Swetnick, berichtete über Partys, bei denen Mädchen unter Drogen gesetzt und von mehreren Männern hintereinander vergewaltigt worden seien. Die jungen Männer hätten Schlange gestanden und darauf gewartet, um «eine Runde mit einem Mädchen zu drehen», liess die heute 55-Jährige erklären.

Sie habe beobachtet, wie der heutige Richter bei Partys «exzessiv getrunken» und Mädchen begrapscht habe, so Swetnick. Sie selbst sei zudem in den 80er Jahren bei einer Party Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden. Zu den Partygästen gehörten auch Kavanaugh und dessen Schulfreund Mark Judge.

Here is a picture of my client Julie Swetnick. She is courageous, brave and honest. We ask that her privacy and that of her family be respected. pic.twitter.com/auuSeHm5s0