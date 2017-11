Hoher chinesischer General begeht Suizid

Einer der höchsten chinesischen Armee-Generäle hat sich das Leben genommen. General Zhang Yang habe nach Einleitung von Korruptionsermittlungen gegen ihn Suizid begangen, berichteten staatliche Medien am Dienstag. Er habe sich in seiner Pekinger Wohnung das Leben genommen.

Yang war Mitglied der Zentralen Militärkommission, des höchsten militärischen Führungsorgans der Volksrepublik. Berichte zum Suizid von Spitzenkadern sind in China äusserst ungewöhnlich.

CMC General Zhang Yang committed suicide in his home in Beijing on Nov. 23, amidst corruption investigation over links to Guo Boxiong and Xu Caihou. https://t.co/eC0EN1jjZq pic.twitter.com/zuOMzjo7G5