Ince: «Ich akzeptiere diese Wahlergebnisse»

Muharrem Ince hat das Ergebnis der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag anerkannt. «Ich akzeptiere diese Wahlergebnisse», sagte türkische Oppositionskandidat Kandidat der linksnationalistischen CHP am Montagmittag bei einer Pressekonferenz in Ankara. Laut den vorläufigen Ergebnissen erhielten Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine islamisch-konservative AKP erneut eine knappe Mehrheit.

