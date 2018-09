Kim und Moon wollen auf Atomwaffen verzichten

Nordkorea hat sich nach Angaben des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in zum Abbau seiner landesweit grössten Atomanlage Yongbyon bereit erklärt. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un habe zudem zugesagt, dafür internationale Atominspekteure ins Land zu lassen, sagte Moon am Mittwoch nach seinen Gesprächen mit Kim in Pyongyang.

Auf ihrem Gipfel in Pyongyang haben Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Mittwoch ein Abkommen unterzeichnet. Darin vereinbaren Kim und Moon die koreanische Halbinsel von Atomwaffen zu befreien.

Das erklärte Kim nach der Unterzeichnung des Abkommens. Kim Jong-un sagte weiterhin er wolle «bald» die südkoreanische Hauptstadt Seoul besuchen. Anschliessend unterschrieben auch die beiden Verteidigungsminister ein Abkommen zur Verringerung der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel.

Kim und Moon hatten zuvor ihre zweite Runde der Verhandlungen über atomare Abrüstung, eine dauerhafte Friedenslösung und eine Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen beendet.

Hatten sich beide vor Beginn der Gespräche noch lächelnd gezeigt und sich freundlich unterhalten, machte Moon nach dem Treffen und auch bei der Unterzeichnungszeremonie eine eher ernste Miene.

Am zweiten Tag ihres dreitägigen Gipfels in Pyongyang wollten beide noch die einzelnen Ergebnisse und Inhalte der Vereinbarung vorstellen. Nach den ersten Verhandlungen am Vortag in der Zentrale der Arbeiterpartei fand die zweite Runde am Mittwoch im Staatsgästehaus Paekhwawon statt, wo Moon auch übernachtet.

Offene und freimütige Gespräche

Beide hätten am Dienstag «offene und freimütige» Gespräche geführt, berichteten Nordkoreas Staatsmedien. Sie hätten sich zufrieden über den Zustand der innerkoreanischen Beziehungen geäussert. Es ist der dritte Korea-Gipfel in diesem Jahr und der erste zwischen Moon und Kim in Pyongyang.

Südkoreas Präsident will die stockenden Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA wieder in Gang bringen. Kim hatte wiederholt seine Bereitschaft zur «Denuklearisierung» bekräftigt. Doch gab es bisher keine Zusagen, wie und bis wann atomar abgerüstet wird und wie die Gegenleistung der USA aussehen sollte.

USA hoffen auf «überprüfbare Schritte»

Die USA hofften auf «bedeutende und überprüfbare» Schritte in Richtung einer atomaren Abrüstung, sagte die Sprecherin des Aussenministeriums in Washington. Der Gipfel sei eine «historische Gelegenheit» für Kim, die bei den Gipfeln mit US-Präsident Donald Trump im Juni in Singapur und mit Moon im April und Mai im Grenzort Panmunjom eingegangenen Zusagen umzusetzen.

Die Aussenminister Südkoreas und der USA hatten vor dem Gipfel betont, wie wichtig es sei, den Druck durch die internationalen Sanktionen aufrechtzuerhalten, bis eine «endgültige, komplett nachweisbare Denuklearisierung» erreicht sei.

Südkoreas Präsident wird Trump nächste Woche am Rande der Uno-Vollversammlung in New York treffen und über die Ergebnisse des Gipfels unterrichten.

Propagandaspektakel am Abend

Am Mittwochabend wollte Moon im grössten Stadion von Pyongyang «Massenspiele» besuchen. Bei diesem Propagandaspektakel präsentieren Zehntausende Darsteller ein Programm aus Gesang, Tanz, Akrobatik und rhythmischer Gymnastik.

Der Gipfel soll am Donnerstag enden, doch hängt das Programm für den dritten Tag von den Ergebnissen ab, wie ein südkoreanischer Sprecher sagte. (chk/sda)