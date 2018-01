Nordkorea nimmt Gesprächsangebot an

Nordkorea hat nach Angaben aus Seoul das Gesprächsangebot Südkoreas für kommende Woche angenommen. Am Morgen sei ein Fax aus Nordkorea mit der Mitteilung eingetroffen, dass es das südkoreanische Gesprächsangebot für den 9. Januar annehme, sagte ein Vertreter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums am Freitag der Nachrichtenagentur AFP in Seoul. In dem jahrzehntealten Konflikt zwischen den beiden koreanischen Staaten hatte es zuletzt vorsichtige Zeichen der Entspannung gegeben. (chk/AFP)